Обявиха съдиите за ЦСКА - ЦСКА 1948 и Лудогорец - Левски

Съдийската комисия към БФС определи назначенията за мачовете от предстоящия кръг в първите две четворки на класирането. "Червеното" дерби между ЦСКА и ЦСКА 1948 ще бъде ръководено от Мартин Великов, а сблъсъкът между Лудогорец и Левски в Разград е поверен на Любослав Любомиров.

В групата с отборите, борещи се за бараж в Лигата на конференциите, на Черно море - Локомотив (Пловдив) е изпратен Стоян Арсов, а Тодор Киров ще свири Ботев (Пловдив) - Арда.

12 май 2026 г., вторник, 17:45 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Георги Генов Нарлев

12 май 2026 г., вторник, 20:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Георги Владимиров Игнатов

13 май 2026 г., сряда, 17:45 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Геро Георгиев Писков

СН: Валентин Желев Добрев

13 май 2026 г., сряда, 20:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Цветан Кръстев Кръстев