  Обявиха съдиите за ЦСКА - ЦСКА 1948 и Лудогорец - Левски

Обявиха съдиите за ЦСКА - ЦСКА 1948 и Лудогорец - Левски

  • 10 май 2026 | 15:49
Обявиха съдиите за ЦСКА - ЦСКА 1948 и Лудогорец - Левски
Съдийската комисия към БФС определи назначенията за мачовете от предстоящия кръг в първите две четворки на класирането. "Червеното" дерби между ЦСКА и ЦСКА 1948 ще бъде ръководено от Мартин Великов, а сблъсъкът между Лудогорец и Левски в Разград е поверен на Любослав Любомиров.

В групата с отборите, борещи се за бараж в Лигата на конференциите, на Черно море - Локомотив (Пловдив) е изпратен Стоян Арсов, а Тодор Киров ще свири Ботев (Пловдив) - Арда.

12 май 2026 г., вторник, 17:45 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Иво Николаев Колев

4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Ивайло Красимиров Ненков

СН:    Георги Генов Нарлев    

 

12 май 2026 г., вторник, 20:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:    Тодор Недялков Киров    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Теодор Пешев Петров

4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Димо Стоянов Димов

СН:    Георги Владимиров Игнатов    

 

13 май 2026 г., сряда, 17:45 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Живко Руменов Петров

4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АВАР:    Геро Георгиев Писков

СН:    Валентин Желев Добрев    

 

13 май 2026 г., сряда, 20:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски

ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:    Георги Петров Стоянов    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Денислав Йорданов Сталев

СН:    Цветан Кръстев Кръстев    

