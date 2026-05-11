Николай Жечев: Хубав мач, бяхме припряни

Едноименният тим на Несебър се наложи с 3:1 в Ямбол над местния тим и дръпна на върха в класирането. Срещата е от 34-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Николай Жечев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Стана добър мач, имаше доста положения. Ние играхме малко припряно, за което не мога да намеря обяснение. Бъркахме някои пасове и наглед лесни решения. Поведохме в резултата, но пък сравнително бързо ни изравниха. През второто полувреме имахме няколко ситуации. При една от тях изпуснахме сериозен шанс след удар с глава, а буквално в ответната атака гостите ни вкараха за 2:1. Много хубав гол – няма как да не поздравиш за такова изпълнение. Ако ние бяхме повели с 2:1, резултатът и двубоят може би щяха да отидат в друга посока, но това са само догадки. След това опитах с няколко офанзивни смени да потърсим изравняване, хвърлихме се в атаки, но не стигнахме до гол. Сверихме си часовниците с лидера в класирането. Исках да видим къде сме спрямо водача в лицето на Несебър и дали можем да претендираме за нещо повече. Все още имаме доста работа, за да надградим, ако искаме по-високо класиране“.

