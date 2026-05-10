  Андреа Стела: Мерцедес все още има най-бързия автомобил

Андреа Стела: Мерцедес все още има най-бързия автомобил

  • 10 май 2026 | 21:32
  • 562
  • 0

Шефът на Макларън Андреа Стела посочи къде Мерцедес все още има превъзходство спрямо съперниците си във Формула 1 и защо лидерът в класирането Андреа Кими Антонели спечели съботната квалификация и Гран При на Маями в неделя.

Световните шампиони от Макларън използваха много промени по колата си в Маями, като Ландо Норис и Оскар Пиастри записаха двойна победа в спринта, а в неделя шампионът пак се бори за победата.

„Има още няколко признака, които показват, че автомобилът на Мерцедес е по-бърз – обясни Стела. – В квалификацията видяхме, че в Мерцедес нямат проблеми с използването на хибридната система, а по-рано в спринтовата квалификация точно това ги забави.

„В завоите Мерцедес имаше предимство срещу нас, особено в бързите завои, между завои 4 и 8 пилотите на Мерцедес натрупваха аванс. В състезанието точно там Антонели догонваше Норис, а след това пак там трупаше аванс.

„Знам, че в Мерцедес готвят сериозни промени по колата за Канада, но и ние също ще направим крачка напред.“

Снимки: Gettyimages

