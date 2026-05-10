Стоичков: На моменти губим концентрация

Атакуващият футболист на Септември (София) Стоян Стоичков говори след равенството 1:1 срещу Ботев (Враца) в двубой от 34-ия кръг на efbet Лига.

"Справихме се добре, но този гол в края на мача бе много тежък за нас. На моменти губим концентрация и това решава един мач. В такива моменти те наказва противника. Не играх толкова много, но с времето и мачовете, ще върна това, което имам. Тежко е, когато не играеш, но това са нормални неща. Трябва да се бориш с конкуренцията. Обичам да играя на фланга.



Трябва да вземем директните сблъсъци. Винаги има шанс да се спасим", заяви атакуващият футболист на Септември.