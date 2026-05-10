Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Ботев (Враца) е спокоен, а Септември под напрежение

Ботев (Враца) е спокоен, а Септември под напрежение

  • 10 май 2026 | 07:06
  • 1207
  • 0
Ботев (Враца) е спокоен, а Септември под напрежение

В неделя, 10 май 2026 г., от 16:45 часа, стадион „Христо Ботев“ във Враца ще се превърне в арена на един от най-интересните сблъсъци в групата за оцеляване на efbet Лига. Домакините от Ботев посрещат столичния Септември в двубой, който е с доста по-голяма стойност за гостите.

Ботев (Враца) заема втората позиция в групата с актив от 43 точки. Тимът вече си осигури оставането в елита и вече е в директен спор за лидерството в потока със Славия и Локомотив (София), които имат същия брой точки. От другата страна, Септември (София) е на пето място с 28 точки. Момчетата на Христо Арангелов се намират в зоната за бараж за оцеляване и имат спешна нужда от точки, за да се отдалечат от преследвачите Спартак (Варна) и Добруджа, които са плътно зад тях.

Възпитаниците на Тодор Симов се намират в отлична форма, като нямат загуба в последните си четири шампионатни мача. Серията включва победи над Спартак (Варна) с 2:1 и Локомотив (София) с 3:2, както и престижни равенства срещу Славия (1:1) и отново срещу „железничарите“ (2:2) в последния кръг.

Христо Арангелов посочи големия проблем на Септември (София)
Христо Арангелов посочи големия проблем на Септември (София)

Септември пристига във Враца след разочароваща загуба с 1:2 от Славия. Тимът страда от сериозни проблеми в дефанзивен план, като е допуснал цели 62 гола от началото на кампанията – най-слабото постижение в групата. Статистиката показва 11 груби защитни грешки, които често се оказват фатални. Въпреки това, гостите разполагат с един от най-опасните нападатели в първенството – Бертран Фурние. Французинът е реализирал 12 гола и ще бъде основната фигура, на която Христо Арангелов ще разчита, за да пробие отбраната на Ботев. Николас Фонтейн също е в добра форма с 5 попадения до момента.

Последният двубой между двата тима през април завърши при нулево равенство в София. В предишното си гостуване във Враца обаче Септември си тръгна с празни ръце след загуба с 1:2, като тогава точни за Ботев бяха Радослав Цонев и Даниел Генов. Към момента името на главния съдия за неделния сблъсък все още не е официално обявено от Съдийската комисия към БФС, но се очаква нарядът да бъде поверен на опитен арбитър предвид залога на срещата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

  • 10 май 2026 | 07:34
  • 997
  • 1
Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

  • 10 май 2026 | 07:13
  • 1438
  • 1
Синият купон стартира още в тунела на стадиона

Синият купон стартира още в тунела на стадиона

  • 10 май 2026 | 01:41
  • 2823
  • 6
Партизан победи дубъла на Етър

Партизан победи дубъла на Етър

  • 10 май 2026 | 01:14
  • 714
  • 0
Павликени излъга Троян накрая

Павликени излъга Троян накрая

  • 10 май 2026 | 01:08
  • 747
  • 0
Ком взе точките в Левски

Ком взе точките в Левски

  • 10 май 2026 | 01:00
  • 708
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

  • 9 май 2026 | 20:57
  • 140383
  • 989
Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

  • 10 май 2026 | 07:47
  • 5727
  • 8
Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

  • 10 май 2026 | 08:25
  • 163
  • 0
Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

  • 10 май 2026 | 08:09
  • 1775
  • 0
Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

  • 10 май 2026 | 07:13
  • 1438
  • 1
Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

  • 10 май 2026 | 07:34
  • 997
  • 1