Ботев (Враца) е спокоен, а Септември под напрежение

В неделя, 10 май 2026 г., от 16:45 часа, стадион „Христо Ботев“ във Враца ще се превърне в арена на един от най-интересните сблъсъци в групата за оцеляване на efbet Лига. Домакините от Ботев посрещат столичния Септември в двубой, който е с доста по-голяма стойност за гостите.

Ботев (Враца) заема втората позиция в групата с актив от 43 точки. Тимът вече си осигури оставането в елита и вече е в директен спор за лидерството в потока със Славия и Локомотив (София), които имат същия брой точки. От другата страна, Септември (София) е на пето място с 28 точки. Момчетата на Христо Арангелов се намират в зоната за бараж за оцеляване и имат спешна нужда от точки, за да се отдалечат от преследвачите Спартак (Варна) и Добруджа, които са плътно зад тях.

Възпитаниците на Тодор Симов се намират в отлична форма, като нямат загуба в последните си четири шампионатни мача. Серията включва победи над Спартак (Варна) с 2:1 и Локомотив (София) с 3:2, както и престижни равенства срещу Славия (1:1) и отново срещу „железничарите“ (2:2) в последния кръг.

Христо Арангелов посочи големия проблем на Септември (София)

Септември пристига във Враца след разочароваща загуба с 1:2 от Славия. Тимът страда от сериозни проблеми в дефанзивен план, като е допуснал цели 62 гола от началото на кампанията – най-слабото постижение в групата. Статистиката показва 11 груби защитни грешки, които често се оказват фатални. Въпреки това, гостите разполагат с един от най-опасните нападатели в първенството – Бертран Фурние. Французинът е реализирал 12 гола и ще бъде основната фигура, на която Христо Арангелов ще разчита, за да пробие отбраната на Ботев. Николас Фонтейн също е в добра форма с 5 попадения до момента.

Последният двубой между двата тима през април завърши при нулево равенство в София. В предишното си гостуване във Враца обаче Септември си тръгна с празни ръце след загуба с 1:2, като тогава точни за Ботев бяха Радослав Цонев и Даниел Генов. Към момента името на главния съдия за неделния сблъсък все още не е официално обявено от Съдийската комисия към БФС, но се очаква нарядът да бъде поверен на опитен арбитър предвид залога на срещата.