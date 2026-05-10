Симов след равенството със Септември: Това е показателно за всички хора, които са имали съмнения

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов сподели мнението си след домакинското равенство със Септември (София) от 34-тия кръг на efbet Лига. Мачът завърши 1:1, а "зелените" се спасиха от загуба с гол на резервата Мичи Нтело в заключителните минути на срещата.

"Точната дума е характер. Не изиграхме добро първо полувреме. Не допуснахме някакви опасности пред нашата врата, но когато нямаш скорост в атаката, трудно може да отбележиш гол. След като ни отбелязаха гола, започнахме да играем по-агресивно. Не би трябвало да е така, а от първата минута да търсим отбелязването на гол.

Септември добре беше групиран в защита и трудно намирахме пътя към вратата. От това спадна тонусът в играта. Имахме много футболисти, които са с натрупана умора и проблеми. Имаме много играчи, които са висящи с картони. Трябва да ги ротираме. Играчите, които днес играха, показаха добро ниво и това е радващо, защото знам, че мога да разчитам на тях.

Когато играем добре, резултатите ще дойдат. Похвалното за нашия отбор е, че след като изравнихме, до края търсихме и втори гол, с който да стигнем до победата. Това е показателно за всички хора, които са имали съмнения", каза Симов.