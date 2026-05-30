Дамян Колев: Тръгвам си с много позитивни емоции и удовлетворение

  • 30 май 2026 | 14:39
Трикратният шампион с Левски София Дамян Колев продължава кариерата си в Германия. Либерото ще подсили за новия сезон Барок Волейс (Лудвигсбург). Клубът от градчето близо до Щутгарт има сериозни амбиции да развива волейбола на по-високо ниво. Мъжкият отбор игра за първи път в елита на Германия през изминалия сезон - завърши шести в редовната фаза и участва в плейофите. Барок Волейс (Лудвигсбург) развиват също женско направление, както и школа за подрастващи.

Дамян Колев напуска Левски София след изключително успешен период. Либерото пристигна от Добрич през 2018 г. и се включи успешно в отборите при подрастващи, като с юношите е двукратен шампион на България. След един сезон като преотстъпен в "Раковски" (Севлиево) се завръща и буквално избухва с мъжкия отбор. Печели три поредни шампионски титли, три пъти триумфира със Суперкупата и веднъж с Купата на България - 7 от 9 възможни трофея. Дамян е и с основна роля при спечелването на историческия златен требъл през сезон 2024/25. Той е част от националния отбор на България, чиито състезатели записаха имената си в историята със сребърните медали от Световното първенство през 2025 г. През 2026 г. на клубно ниво продължава пътя си в Лудвигсбург.

Краят на една епоха в твоята кариера в "Левски София" настъпва по най-добрия начин – с трети пореден трофей. С какви чувства напускаш клуба?

С много позитивни емоции и удовлетворение от свършената работа през тези години, защото наистина спечелихме доста трофеи. Това е показател за начина, по който се справяме с нещата, за начина, по който тренираме. Като цяло това е отражение на нашия труд, за което много се радвам.

Малко назад във времето – спомняш ли си как точно попадна в клуба и кои бяха първите ти моменти тук?

О, ами тогава бях на шестнадесет години. Дойдох от Добрич. Реално не бях играл много като либеро. В младежка възраст тепърва трябваше да започна да играя на този пост и първите ми по-сериозни стъпки като либеро бяха именно тук.

Беше много по-различно тогава. Нямаше я залата, която сега е огромен плюс. Всички усещат разликата, защото преди трябваше да тренираш всяка седмица в различна зала. Нямаше този комфорт всичко да ти е на едно място и мисля, че това прави голяма разлика в момента.

Спомняш ли си първия спечелен медал с Левски? С кой отбор беше и кога?

Точния сезон не мога да си спомня, но помня, че бяхме на награждаване в Бургас. Тогава също направихме много добър сезон. Не бях толкова важна част от отбора – бях втори на поста, но пак бях много доволен от резултата. Все пак това беше първият ми медал с Левски. Еуфорията беше голяма, но не мога да я сравня със сегашния момент. Съвсем различно е.

Коя от трите титли ти е най на сърце?

Може би първата, защото винаги всичко, което се случва за първи път, се усеща по-различно и с повече емоция. Освен това тя не беше толкова очаквана, защото бяхме много млади играчи в отбора.

Още в началото на годината започнахме със Суперкупата, което никой не очакваше – говоря за зрителите и хората извън отбора. Но успяхме. След това шампионската титла беше много приятна, защото беше изключително трудно. Мога горе-долу да я сравня с тази година като развитие на мачовете и на целия сезон. Мога да кажа, че и този сезон беше много труден.

Какво ще ти липсва най-много от клуба?

Хората, разбира се. Всички хора, които са тук – от щаба, всички, които работят за клуба и допринасят той да изглежда по начина, по който изглежда. Съотборниците, всички. Това е нещото, което най-много ще ми липсва.

Какво би искал да кажеш на феновете? Ти си един от най-обичаните играчи в този отбор.

Искам да благодаря. Според мен много фенове и зрители не осъзнават колко важна е тяхната подкрепа за нас. Колко е важно, когато имаш мач, да видиш пълни трибуни, да видиш целия този интерес, насочен към теб, и да знаеш, че всички тези хора са отделили от времето си, за да дойдат и да те подкрепят.

Няколко думи за новия път, по който поемаш. Как се казва отборът, какво знаеш за него и за първенството? Какво си представяш, че ще се случи?

Продължавам в Германия. Отборът е от Лудвигсбург. Завършиха шести през последния сезон – в средата на таблицата.

За първи път излизам извън България и имам известно напрежение, защото ще се сблъскам със съвсем нова среда, нови хора и ново място. Но в същото време съм много обнадежден, че нещата ще се получат. Новото не ме плаши със сигурност. Разбира се, ще имам определени очаквания към себе си и към отбора, в който отивам.

Тук винаги сме излизали с нагласата на победители, като водещ отбор, и ще изисквам същото от себе си и от бъдещите си съотборници.

