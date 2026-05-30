Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Кирил Клец ще играе в италианския Прата

Кирил Клец ще играе в италианския Прата

  • 30 май 2026 | 12:18
  • 297
  • 0
Кирил Клец ще играе в италианския Прата

Руският волейболист Кирил Клец, който преди години игра за родния Монтана, ще продължи кариерата си в италианския клуб Прата през следващия сезон, съобщава телеграм каналът „Фанат волейбола“.

28-годишният диагонал прекара изминалия сезон в японския Торей Ероуз. До февруари той беше водещият реализатор в първенството, но след това получи контузия, която сложи преждевременен край на участието му.

През април самият Клец сподели, че изпитва трудности с намирането на нов отбор.

В крайна сметка той се присъединява към Прата, който спечели промоция за елитната дивизия на италианския шампионат, заменяйки Гротацолина. Очаква се негов партньор на поста да бъде италианецът Кристиан Гамба. Към момента от Прата все още не са обявили официално новите си попълнения и подновените договори.

Шок в Италия: Двама играчи на Прата със спрени права заради допинг
Шок в Италия: Двама играчи на Прата със спрени права заради допинг

Клец започва професионалния си път в школата на Локомотив (Новосибирск). През сезон 2017/18 той играе под наем в българския Монтана, а през 2018/19 е част от Тирол, с който става бронзов медалист в германското първенство. Впоследствие кариерата му преминава през руските Енисей (2019–2022), Кузбас (2022/23) и Зенит Казан (2023–2025), като със състава от Казан става двукратен шампион на Русия.

Волейболистът има и три мача за националния отбор на Русия. Дебютът му е в Лигата на нациите през 2019 г., а освен това записва две срещи на Евроволей 2021, преди травма да го извади от състава.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Шок в Италия: Двама играчи на Прата със спрени права заради допинг

Шок в Италия: Двама играчи на Прата със спрени права заради допинг

  • 30 май 2026 | 11:01
  • 1401
  • 0
Полуфиналните двойки от Държавното първенство за момчета U18

Полуфиналните двойки от Държавното първенство за момчета U18

  • 30 май 2026 | 08:55
  • 847
  • 0
България загуби контролата срещу Аржентина в Санта Фе

България загуби контролата срещу Аржентина в Санта Фе

  • 30 май 2026 | 08:37
  • 2914
  • 5
Фойникас представи Любослав Телкийски

Фойникас представи Любослав Телкийски

  • 30 май 2026 | 08:07
  • 1085
  • 2
Италия стартира с убедителна победа над Турция

Италия стартира с убедителна победа над Турция

  • 28 май 2026 | 20:49
  • 4921
  • 0
Георг Гроцер подписа с Ал-Итихад

Георг Гроцер подписа с Ал-Итихад

  • 28 май 2026 | 19:48
  • 2967
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви раздялата си с Рилдо

Левски обяви раздялата си с Рилдо

  • 30 май 2026 | 10:22
  • 5989
  • 18
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 11922
  • 58
Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 2229
  • 0
Моуриньо държи да върне най-добрия халф в Серия "А" обратно в Реал Мадрид

Моуриньо държи да върне най-добрия халф в Серия "А" обратно в Реал Мадрид

  • 30 май 2026 | 10:12
  • 14209
  • 3
Лудогорец ще е поставен във всички кръгове на Лигата на конференциите

Лудогорец ще е поставен във всички кръгове на Лигата на конференциите

  • 30 май 2026 | 10:36
  • 7238
  • 14
Ще има ли изненада? Титлата в Елитната група до 18 години ще се реши днес

Ще има ли изненада? Титлата в Елитната група до 18 години ще се реши днес

  • 30 май 2026 | 13:30
  • 5593
  • 3