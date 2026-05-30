Кирил Клец ще играе в италианския Прата

Руският волейболист Кирил Клец, който преди години игра за родния Монтана, ще продължи кариерата си в италианския клуб Прата през следващия сезон, съобщава телеграм каналът „Фанат волейбола“.

28-годишният диагонал прекара изминалия сезон в японския Торей Ероуз. До февруари той беше водещият реализатор в първенството, но след това получи контузия, която сложи преждевременен край на участието му.

През април самият Клец сподели, че изпитва трудности с намирането на нов отбор.

В крайна сметка той се присъединява към Прата, който спечели промоция за елитната дивизия на италианския шампионат, заменяйки Гротацолина. Очаква се негов партньор на поста да бъде италианецът Кристиан Гамба. Към момента от Прата все още не са обявили официално новите си попълнения и подновените договори.

Клец започва професионалния си път в школата на Локомотив (Новосибирск). През сезон 2017/18 той играе под наем в българския Монтана, а през 2018/19 е част от Тирол, с който става бронзов медалист в германското първенство. Впоследствие кариерата му преминава през руските Енисей (2019–2022), Кузбас (2022/23) и Зенит Казан (2023–2025), като със състава от Казан става двукратен шампион на Русия.

Волейболистът има и три мача за националния отбор на Русия. Дебютът му е в Лигата на нациите през 2019 г., а освен това записва две срещи на Евроволей 2021, преди травма да го извади от състава.

