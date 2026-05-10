Джао Синтонг е играчът на сезона в снукъра

Джао Синтонг беше избран за играч на годината на WST за първи път, след като спечели четири титли през сезон 2025/26. Китаецът стана първият играч, който печели и трите турнира от Players Series в един и същи сезон – World Grand Prix, Players Championship и Tour Championship.

Той спечели и Riyadh Season Snooker Championship и се изкачи до трето място в световната ранглиста. Джао стана третият играч – след Джъд Тръмп и Рони О’Съливан – който печели над 1 милион паунда в рамките на един сезон, а също така оглави класацията по сенчъри брейкове с 82 серии от 100+ точки.

Джао спечели и наградата за играч на годината според журналистите, гласувана от медиите, които отразяват снукъра през сезона. Наградата за играч на годината според феновете отиде при У Идзъ след невероятен сезон, в който той спечели International Championship и Световното първенство, завършвайки с победа 18:17 над Шон Мърфи във финала в „Крусибъл“.

Отново китаец е крал на "Крусибъл"

Рони О’Съливан спечели наградата за представяне на годината за изумителната си полуфинална победа над Крис Уейклин на Saudi Arabia Snooker Masters, където стана първият играч с два максимални брейка от 147 точки в една сесия, както и с още две пълни разчиствания на масата.

Джак Лисовски спечели наградата за магически момент на годината за паметната си победа с 9:8 над Джъд Тръмп във финала на Northern Ireland Open – първата му ранкинг титла. Наградата за пробив на годината отиде при 23-годишния Чан Биню, който достигна първия си ранкинг финал на Scottish Open, направи два максимални брейка от 147 точки в турнири от Тройната корона и се изкачи в топ 50 на световната ранглиста.

Наградата за дебютант на годината получи 15-годишният поляк Михал Шубарчик след много обещаващ дебютен сезон, в който се изкачи в топ 100 на света.

Има и две нови попълнения в Залата на славата, която отличава великите играчи в историята на снукъра и хората със значителен принос към спорта. Джао Синтонг влиза в Залата на славата, след като спечели Световното първенство през 2025 г., както и Марк Алън – носител на 12 ранкинг титли и бивш световен номер едно.

Играч на годината на WST

2011: Джон Хигинс

2012: Рони О’Съливан

2013: Марк Селби

2014: Рони О’Съливан

2015: Стюарт Бингам

2016: Джон Хигинс

2017: Марк Селби

2018: Марк Уилямс

2019: Джъд Тръмп

2020: Джъд Тръмп

2021: Джъд Тръмп

2022: Нийл Робъртсън

2023: Марк Алън

2024: Рони О’Съливан

2025: Джъд Тръмп

2026: Джао Синтонг