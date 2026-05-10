Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Джао Синтонг е играчът на сезона в снукъра

Джао Синтонг е играчът на сезона в снукъра

  • 10 май 2026 | 12:23
  • 248
  • 0
Джао Синтонг е играчът на сезона в снукъра

Джао Синтонг беше избран за играч на годината на WST за първи път, след като спечели четири титли през сезон 2025/26. Китаецът стана първият играч, който печели и трите турнира от Players Series в един и същи сезон – World Grand Prix, Players Championship и Tour Championship.

Той спечели и Riyadh Season Snooker Championship и се изкачи до трето място в световната ранглиста. Джао стана третият играч – след Джъд Тръмп и Рони О’Съливан – който печели над 1 милион паунда в рамките на един сезон, а също така оглави класацията по сенчъри брейкове с 82 серии от 100+ точки.

Джао спечели и наградата за играч на годината според журналистите, гласувана от медиите, които отразяват снукъра през сезона. Наградата за играч на годината според феновете отиде при У Идзъ след невероятен сезон, в който той спечели International Championship и Световното първенство, завършвайки с победа 18:17 над Шон Мърфи във финала в „Крусибъл“.

Отново китаец е крал на "Крусибъл"
Отново китаец е крал на "Крусибъл"

Рони О’Съливан спечели наградата за представяне на годината за изумителната си полуфинална победа над Крис Уейклин на Saudi Arabia Snooker Masters, където стана първият играч с два максимални брейка от 147 точки в една сесия, както и с още две пълни разчиствания на масата.

Джак Лисовски спечели наградата за магически момент на годината за паметната си победа с 9:8 над Джъд Тръмп във финала на Northern Ireland Open – първата му ранкинг титла. Наградата за пробив на годината отиде при 23-годишния Чан Биню, който достигна първия си ранкинг финал на Scottish Open, направи два максимални брейка от 147 точки в турнири от Тройната корона и се изкачи в топ 50 на световната ранглиста.

Наградата за дебютант на годината получи 15-годишният поляк Михал Шубарчик след много обещаващ дебютен сезон, в който се изкачи в топ 100 на света.

Има и две нови попълнения в Залата на славата, която отличава великите играчи в историята на снукъра и хората със значителен принос към спорта. Джао Синтонг влиза в Залата на славата, след като спечели Световното първенство през 2025 г., както и Марк Алън – носител на 12 ранкинг титли и бивш световен номер едно.

Играч на годината на WST

2011: Джон Хигинс

2012: Рони О’Съливан

2013: Марк Селби

2014: Рони О’Съливан

2015: Стюарт Бингам

2016: Джон Хигинс

2017: Марк Селби

2018: Марк Уилямс

2019: Джъд Тръмп

2020: Джъд Тръмп

2021: Джъд Тръмп

2022: Нийл Робъртсън

2023: Марк Алън

2024: Рони О’Съливан

2025: Джъд Тръмп

2026: Джао Синтонг

Следвай ни:

Още от Снукър

Джейсън Фъргюсън: Снукърът има все повече шансове да стане олимпийски спорт

Джейсън Фъргюсън: Снукърът има все повече шансове да стане олимпийски спорт

  • 5 май 2026 | 16:26
  • 638
  • 0
За четвърти път финалът в "Крусибъл" се решава в 35-и фрейм

За четвърти път финалът в "Крусибъл" се решава в 35-и фрейм

  • 5 май 2026 | 10:03
  • 3231
  • 0
Отново китаец е крал на "Крусибъл"

Отново китаец е крал на "Крусибъл"

  • 5 май 2026 | 08:15
  • 7778
  • 8
Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

  • 5 май 2026 | 08:00
  • 777
  • 0
"Крусибъл" зове: Мърфи с пасив във финала

"Крусибъл" зове: Мърфи с пасив във финала

  • 4 май 2026 | 10:35
  • 9816
  • 0
"Крусибъл" зове: пропуски по черната излъчиха финалистите

"Крусибъл" зове: пропуски по черната излъчиха финалистите

  • 3 май 2026 | 08:07
  • 6265
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

  • 10 май 2026 | 08:25
  • 7973
  • 14
Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

Добруджа е притиснат до стената, а неведението гризе Берое

  • 10 май 2026 | 07:13
  • 5080
  • 2
Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

  • 10 май 2026 | 07:47
  • 22188
  • 23
Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

Спартак (Вн) излиза за точки срещу вече играещите за здраве "бели"

  • 10 май 2026 | 07:34
  • 3740
  • 12
Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

  • 10 май 2026 | 08:09
  • 11701
  • 6
Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

  • 9 май 2026 | 20:57
  • 150108
  • 1072