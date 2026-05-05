Отново китаец е крал на "Крусибъл"

У Идзъ покори „Крусибъл“ за първи път и стана вторият пореден китайски шампион, след като победи Шон Мърфи с 18:17 в един от най-великите финали в историята на Световното първенство по снукър.

Това беше изключителен двубой — с три сенчъри брейка, още 29 серии над 50 точки и средна продължителност на фрейм от едва 17 минути, тъй като и двамата играчи предпочитаха атакуваща стратегия. Смелият брейк-билдинг на У беше най-видим в решителния фрейм — първият такъв във финал в „Крусибъл“ от 2002 г. насам. Той беше изправен пред трудна червена към среден джоб, вкара я право в центъра и след това изгради фантастичен брейк от 85 точки, за да спечели трофея и голямата награда от 500 000 паунда.

След историческия триумф на Джао Синтонг преди година, когато той стана първият китайски световен шампион, У последва стъпките му. Отново кадрите от празненствата с флага на Китай около раменете ще обиколят света. На възраст 22 години и 202 дни той е вторият най-млад световен шампион в историята след Стивън Хендри, който беше на 21 години през 1990 г.

У става 25-ият играч, вдигал прочутия трофей в „Крусибъл“, а за първи път има четирима поредни шампиони, които печелят титлата за първи път — след Лука Бресел през 2023 г. на 28 години, Кайрън Уилсън през 2024 г. на 32 години и Джао през 2025 г. на 28 години.

У пристига във Великобритания за първи път на 16-годишна възраст и първоначално живее в Шефилд заедно с баща си У Дзиепин в апартамент без прозорци, толкова малък, че двамата трябвало да споделят едно легло. Той става професионалист през 2021 г. и е избран за „Новобранец на годината“ след първия си сезон. След това напредва постепенно, включително с достигане до финалите на English Open и Scottish Open през 2024 г. Това е сезонът на неговия пробив — през ноември спечели първата си ранкинг титла на International Championship, побеждавайки Джон Хигинс на финала. Това го изкачи в световния топ 16, а при дебюта си на „Мастърс“ през януари той достигна полуфиналите.

Преди тази година У никога не беше печелил мач в „Крусибъл“, след като беше отпадал в първия кръг при предишните си участия през 2023 и 2025 г. Но заради дръзкия си талант и самообладанието под напрежение този път беше смятан за истински претендент. Победи над Лей Пейфан, Марк Селби и Хосеин Вафаей го изпратиха на полуфиналите, където спечели вълнуваща битка срещу Марк Алън със 17:16, преди още една класическа победа срещу Мърфи. Това е втората му титла, а той скача от десето до четвърто място в световната ранглиста.

„Толкова съм щастлив, че успях да играя така днес“, каза У. „Играх за семейството си, за себе си и за Китай. Родителите ми са истинските шампиони. Откакто взех решението да напусна училище, баща ми е до мен. Майка ми също премина през толкова много през годините. Те са източникът на моята сила и ги обичам безкрайно много.

Не мога да благодаря достатъчно на феновете — независимо кого подкрепяте, любовта към снукъра е взаимна. Сега просто искам да се наспя добре! От втората сесия насам усещам нерви, така че в момента искам да си легна!“

У водеше с 13:12 преди финалната сесия и спечели откриващия фрейм вечерта с брейк от 88, преди Мърфи да отговори със серия от 82. Първият шанс в 28-ия фрейм беше за У, но той пропусна червена към горен ъглов джоб при 26 точки, а сериите на Мърфи от 43 и 32 изравниха резултата на 14:14. Роденият в Ъртлингбро майстор на щеката изглеждаше фаворит в 29-ия фрейм, докато при аванс от 56:19 не опита далечна червена, която остана в челюстите на ъглов джоб в баулк зоната. Това даде шанс на У за отлично разчистване от 41 точки и той поведе на паузата.

30-ият фрейм вдигна драмата още повече, след като У направи 70, преди да пропусне трудна червена. Мърфи получи шанс при 8:70 и направи великолепно разчистване от 65. У доминира в следващия фрейм с най-висока серия от 56, за да си върне водачеството, преди Мърфи да отговори със 131 — неговото 12-то сенчъри в турнира — за 16:16. В следващия фрейм Мърфи пръв получи шанс сред топките и направи 45, преди червена към горен ъглов джоб да удари близката челюст, а У разчисти масата с брейк от 91. В 34-тия фрейм ролите се обърнаха — У направи 43, преди да пропусне черната от точката ѝ, а Мърфи премина през изпитанието с разчистване от 75.

В решителния фрейм Мърфи имаше ранен шанс, но при 7 точки изгуби позиция и трябваше да играе сейфти. След кратка тактическа битка Мърфи остана с неудобен удар над жълтата и беше принуден да остави на съперника си изкушаваща червена към среден джоб. У остана верен на агресивния си инстинкт, вкара червената и почти не излезе от позиция по време на победния брейк.

Мърфи се надяваше да стане едва седмият играч, печелил титлата повече от веднъж, а също така можеше да постави нов рекорд за най-дълга пауза между първа и втора световна титла, след като за първи път вдигна трофея през 2005 г. Той остава с 13 ранкинг титли от 30 финала, а наградата от 200 000 паунда за второто място го изкачва от осмо до пето място в света. Вече е загубил последните си четири финала в Шефилд — срещу Джон Хигинс през 2009 г., Стюарт Бингам през 2015 г. и Марк Селби през 2021 г.

Англичанинът каза: „Беше страхотен мач, имаше всичко. У е един от най-талантливите играчи, които някога съм виждал. Играх срещу него в Китай този сезон и след мача казах, че ще стане световен шампион — просто ми се искаше да не беше днес! Радвам се за него, но сърцето ми е разбито заради самия мен. В последния фрейм аз бях първи на масата, но не успях да получа позиция, а след това изиграх възможно най-добрите сейфти удари. Червената му към средния джоб показа огромна смелост — цялото признание е за него, защото когато получи шанса си, го използва. Не чувствам, че съм загубил финала — У го спечели. Не можех да се постарая повече и съм много горд от начина, по който играх.“