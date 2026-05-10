Световният шампион вече е №4 в ранглистата, Тръмп остава лидер

У Идзъ се изкачи до рекордното за кариерата си четвърто място в световната ранглиста, след като спечели Световното първенство по снукър.

Отново китаец е крал на "Крусибъл"

Китаецът У победи Шон Мърфи с 18-17 във финала в „Крусибъл“ в понеделник и завоюва втората си ранкинг титла. Голямата награда от 500 000 паунда го изкачва от десето на четвърто място.

Мърфи спечели 200 000 паунда като финалист и се изкачва от осмо на шесто място.

Джъд Тръмп завършва сезона като официален световен номер 1 — позиция, която държи от август 2024 г.

Топ 16 в края на сезон 2025/26 е:

Джъд Тръмп

Нийл Робъртсън

Джао Синтонг

У Идзъ

Джон Хигинс

Шон Мърфи

Марк Уилямс

Кайрън Уилсън

Марк Селби

Бари Хоукинс

Сяо Гуодонг

Марк Алън

Крис Уейклин

Рони О’Съливан

Динг Дзюнхуей

Съ Дзяхуей