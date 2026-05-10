Световният шампион вече е №4 в ранглистата, Тръмп остава лидер

У Идзъ се изкачи до рекордното за кариерата си четвърто място в световната ранглиста, след като спечели Световното първенство по снукър.
Отново китаец е крал на "Крусибъл"
Китаецът У победи Шон Мърфи с 18-17 във финала в „Крусибъл“ в понеделник и завоюва втората си ранкинг титла. Голямата награда от 500 000 паунда го изкачва от десето на четвърто място.
Мърфи спечели 200 000 паунда като финалист и се изкачва от осмо на шесто място.
Джъд Тръмп завършва сезона като официален световен номер 1 — позиция, която държи от август 2024 г.
Топ 16 в края на сезон 2025/26 е:
Джъд Тръмп
Нийл Робъртсън
Джао Синтонг
У Идзъ
Джон Хигинс
Шон Мърфи
Марк Уилямс
Кайрън Уилсън
Марк Селби
Бари Хоукинс
Сяо Гуодонг
Марк Алън
Крис Уейклин
Рони О’Съливан
Динг Дзюнхуей
Съ Дзяхуей