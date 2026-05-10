Световният шампион вече е №4 в ранглистата, Тръмп остава лидер

У Идзъ се изкачи до рекордното за кариерата си четвърто място в световната ранглиста, след като спечели Световното първенство по снукър.

Отново китаец е крал на "Крусибъл"
Китаецът У победи Шон Мърфи с 18-17 във финала в „Крусибъл“ в понеделник и завоюва втората си ранкинг титла. Голямата награда от 500 000 паунда го изкачва от десето на четвърто място.

Мърфи спечели 200 000 паунда като финалист и се изкачва от осмо на шесто място.

Джъд Тръмп завършва сезона като официален световен номер 1 — позиция, която държи от август 2024 г.

Топ 16 в края на сезон 2025/26 е:

  1. Джъд Тръмп

  1. Нийл Робъртсън

  1. Джао Синтонг

  1. У Идзъ

  1. Джон Хигинс

  1. Шон Мърфи

  1. Марк Уилямс

  1. Кайрън Уилсън

  1. Марк Селби

  1. Бари Хоукинс

  1. Сяо Гуодонг

  1. Марк Алън

  1. Крис Уейклин

  1. Рони О’Съливан

  1. Динг Дзюнхуей

  1. Съ Дзяхуей

