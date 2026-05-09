Задават се големи промени в Аталанта

В Аталанта най-вероятно предстои смяна на спортния директор, като е много възможно да има такава и на старши треньора на тима, съобщава “Скай Спорт Италия”.

Очакванията са след края на сезона своя пост да напусне спортният директор Тони Д’Амико, който е силно свързван за същата длъжност както в Милан, така и в Рома. През последните дни се засилиха слуховете, че “росонерите” могат да се разделят с Игли Таре, докато бившият им шеф Фредерик Масара със сигурност ще си тръгне от “Олимпико”. От друга страна, фаворит за наследник на Д’Амико в Бергамо е някогашният директор на Наполи и Ювентус Кристиано Джунтоли.

🚨⚫️🔵 Atalanta are set to appoint Cristiano Giuntoli as new sporting director.



Former Napoli and Juventus director to take the job from next season. @MatteMoretto



Междувременно, бъдещето на наставника Рафаеле Паладино в Аталанта също е под сериозен въпрос. Младият специалист първоначално стабилизира отбора след уволнението на предшественика си Иван Юрич, но от началото на март насам “нерадзурите” са спечелили само два от 13-те си мача. Ето защо клубното ръководство обмисля нова треньорска смяна, като ключови ще са последните три двубоя от сезона.

🔵 ⚫ Raffaele #Palladino va verso l'addio all'#Atalanta.



Le strade si separeranno quasi sicuramente nelle prossime settimane, con il tecnico italiano che starebbe valutando nuove opportunità per il futuro 🇮🇹

Самият Паладино говори по темата на днешната си пресконференция. “Тук се чувствам щастлив и винаги съм усещал голяма топлина. Горд съм от свършената работа с тима, който се бори за място в евротурнирите. Мисля, че пътят ни е позитивен. Преди месец в клуба ме хвалеха, а сега трябва да приключим сезона силно. Желанието ми е да завърша кампанията позитивно и да изградя състав в зависимост от моите възгледи и предпочитания за следващия сезон. Бих искал да започна нова глава, но засега не съм получил никакви сигнали.

Определено трябва да дадем всичко от себе си в следващите три дни. Вярно е, че квотата за Лига на конференциите зависи и от носителя на Купа на Италия. Но също така е вярно, че трябва да затвърдим седмото си място в първенството. Още от пристигането ми правя оценка на нещата. Този състав не е изграден от мен, като ще видим какво ще стане през следващия сезон. Искам да изградя конкурентоспособна Аталанта и да започна нова глава с млади играчи. Имаме някои интересни футболисти като Реля Обрич, Доминик Вавасори и Алберто Манцони. Те са много и често ги викам в мъжкия състав, особено ако са заслужили. Ясно е, че трябва да направим равносметка за следващия сезон”, коментира 42-годишният италианец.

Снимки: Gettyimages