Отборът на Рупанов почти се сбогува с титлата след домакинска загуба

Отборът на Гурник (Забже) допусна загуба с 0:2 от Заглебие (Любин) в домакинството си от 32-рия кръг на полската Екстракласа. Това поражение на практика сложи край на надеждите на тима за спечелване на титлата. Българският нападател на домакините Борислав Рупанов така и не получи шанс за изява в този мач, макар да бе на резервната скамейка.

Заглебие стигна до победата с два гола през втората част. Якуб Колан откри резултата в 63-тата минута, а в 74-тата Левенте Сабо подпечата успеха на гостите.

След тази загуба Гурник е 4-ти в таблицата с 49 точки, колкото имат и 2-рия Ягелония, както и 3-ия Ракув. Заглебие пък излезе на 5-ото място с 48 точки. Лидер и почти сигурен шампион е Лех (Познан) с 56 точки, макар да има мач повече от конкурентите си.

Аугсбург запази шансове за Европа, австриец блесна с два гола

Абърдийн си гарантира оцеляването, Митов с цял мач и чиста мрежа

Лайпциг се завърна в ШЛ с победа над Санкт Паули

Брайтън повали Уулвърхамптън още в първите пет минути

Съндърланд и Ман Юнайтед разделиха точките под проливния дъжд на "Стейдиъм ъф Лайт"

Красив гол на Олисе и вратар измъкнаха Байерн във Волфсбург

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Георги Иванов връчи 27-мата на Левски, феновете нахлуха на терена, а "сините" получиха тлъст чек за над 600 хил. евро

Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

