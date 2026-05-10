Отборът на Рупанов почти се сбогува с титлата след домакинска загуба

Отборът на Гурник (Забже) допусна загуба с 0:2 от Заглебие (Любин) в домакинството си от 32-рия кръг на полската Екстракласа. Това поражение на практика сложи край на надеждите на тима за спечелване на титлата. Българският нападател на домакините Борислав Рупанов така и не получи шанс за изява в този мач, макар да бе на резервната скамейка.

Заглебие стигна до победата с два гола през втората част. Якуб Колан откри резултата в 63-тата минута, а в 74-тата Левенте Сабо подпечата успеха на гостите.

След тази загуба Гурник е 4-ти в таблицата с 49 точки, колкото имат и 2-рия Ягелония, както и 3-ия Ракув. Заглебие пък излезе на 5-ото място с 48 точки. Лидер и почти сигурен шампион е Лех (Познан) с 56 точки, макар да има мач повече от конкурентите си.