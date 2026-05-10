Бетис пропиля два гола срещу Сосиедад, но все още е на полпозишън

Бетис взе стратегически важно равенство 2:2 при гостуването си на Реал Сосиедад от 35-ия кръг на испанската Ла Лига. Така севилци дръпнаха с 4 точки пред Селта в битката за петото място и са много близо до класиране в Шампионската лига. Баските от своя страна вече си гарантираха участие в Европа през идния сезон, тъй като миналия месец вдигнаха Купата на Краля, която им даде квота за втория по сила турнир на Стария континент. Интересното е, че те могат и да завършат в зона “Европа”, въпреки спечелената Купа, а това може да пренареди квотите за Стария континент и при дадени обстоятелства осмото място също да даде европейски излаз.

Гостите от Андалусия нанесоха своя удар в психологически важен момент от сблъсъка между двете полувремена.

Първо, в 39-ата минута Антони откри резултата, а непосредствено след почивката Ез Абде покачи в 47-ата минута.

Скоро след това, в 63-тата минута Йон Горочатеги от Реал Сосиедад върна едно попадение, но то не бе признато заради засада при головата атака след намеса на системата ВАР.

Все пак баските успяха да намалят изоставането си в 79-ата минута, когато Ори Оскарсон се разписа след асистенция на Серхио Гомес.

Това отвори пътя им към изравняването, което се случи в изтичащите секунди на редовното време, когато получиха правото да изпълнят дузпа. Зад топката застана Микел Оярсабал, който не сбърка от бялата точка и оформи крайния резултат.

В продължението пък гостите съвсем можеха да изпуснат контрола над двубоя, тъй като останаха с човек по-малко. В 96-ата минута защитникът Айтор Руибал получи жълт картон, което за него бе второ официално предупреждение и той напусна предсрочно терена.

След неговото напускане обаче се играха само още 120 секунди футбол и Бетис задържа резултата, за да добави към актива си ценна точка.

До края на сезона Бетис ще има мачове с борещия се за оцеляването си Елче (12.5), очертаващия се шампион за втора поредна година Барселона (17.5) и новака Леванте (24.5). Реал Сосиедад от своя страна ще премери сили с Жирона (14.5), Валенсия (17.5) и Еспаньол (24.5).