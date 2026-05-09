  Алекс Николов: Доволен съм от сезона си с Лубе, но не напълно

Алекс Николов: Доволен съм от сезона си с Лубе, но не напълно

  • 9 май 2026 | 21:53
Националът Александър Николов коментира загубата на финалния плейоф в италианската Суперлига на неговият Кучине Лубе (Чивитанова) от Сър Суса Скай (Перуджа). Николов бе гост в предаването "7х4" по местното Радио Аранча, в което говори напълно искрено.

"Съотборниците ми и лично аз сме малко разочаровани, че не успяхме да завършим последните два мача в наша полза, въпреки че водехме с един гейм и имахме голямо предимство във вторите геймове. За да бъда ясен, контролирахме ситуацията, както по отношение на точките, така и психически, но след това падахме. Ще работим върху това в бъдеще. Перуджа спечели титлата, защото бяха по-постоянни, но в серията понякога страдаха и от нашата игра."

"Няма много неща за технически анализ, ако искаме да открием причините за загубата - характерът и опитът на Перуджа направиха разликата. Може би допуснахме много грешки, но срещу отбор, толкова добър като Перуджа, трябва да натискаш сервиса си, за да им затрудниш играта. Дните, месеците и годините игра, както и опитът в големи турнири, са това, което оформя отборите, особено когато има много млади играчи. Тренировките също са много полезни, когато се прилага натиск и състезателен елемент в упражненията. Затова трябва да продължим да работим, за да израстваме като отбор. Това е съдбата на отбора!"

"Доволен съм от сезона си с Лубе, но не напълно. Показах постоянство в играта си до мачовете срещу Перуджа. На финала не се представих на 100%. Въпреки това, за мен беше много важно да поддържам толкова високо ниво в Суперлигата в толкова много мачове. Тук съм, за да печеля, и ако не го направим, няма да съм доволен, но няма да се откажа."

"Да знаем, че сме се класирали за Шампионската лига и можем да гоним още трофеи догодина, ни дава тласък. Трябва да си го кажем - загубихме финала за Скудетото срещу много силен отбор. Именно заради постоянството в играта, показано през целия сезон и в плейофите, Перуджа заслужи титлата", завърши Николов.

