Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Супер Алекс Николов с 25 точки, но Лубе остана със среброто в Италия

Супер Алекс Николов с 25 точки, но Лубе остана със среброто в Италия

  • 6 май 2026 | 23:59
  • 2347
  • 0

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) останаха със сребърните медали в италианската Суперлига, след като загубиха и третия финален мач за титлата. Играчите на Джампаоло Медей се бориха до край, но допуснаха обрат и отстъпиха като гости на Сър Суса Скай (Перуджа) с 1:3 (27:25, 24:26, 22:25, 20:25) в трета среща от финалния плейоф, играна тази вечер в пълната зала "Пала Бартон Енерджи".

Така Лубе загуби финалната серия с 0-3 победи и завърши със сребърните отличия от първенството за втора поредна година и общо за 3-и път в последните 4 сезона.

От друга страна Перуджа спечели Скудетото на Италия след 2024-а година и общо за 3-и път в историята си.

Алекс Николов изигра страхотен мач за Лубе и бе над всички с 25 точки (56% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +12), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.

Матиа Ботоло (3 блока, 3 аса, 42% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +1) и Ерик Льопки (2 аса и 62% ефективност в атака - -2) завършиха с 16 и 15 точки.

За новите шампиони от Перуджа Уасим Бен Тара отново бе най-полезен с 18 точки (3 аса и 65% ефективност в атака - +7). Олег Плотнитский (2 блока, 2 аса, 53% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +6) и Камил Семенюк (1 блок, 2 аса, 53% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +6) пък добавиха 14 и 13 точки за победата.

Но за Най-полезен играч (MVP) на финалната серия беше обявен либерото на шампионите Масимо Колачи, за който това беше последен мач в неговата състезателна кариера.

Финал №3 в Суперлигата на Италия:

СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 3:1 (25:27, 26:24, 25:22, 25:20)

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 5, Уасим Бен Тара 18, Олег Плотнитский 14, Камил Семенюк 13, Роберто Русо 4, Себастиан Соле 4 - Масимо Колачи-либеро (Донован Джаворонок, Агустин Лосер 4, Брайън Арджилагос, Юки Ишикава)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 1, Ерик Льопки 15, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 25, Матиа Ботоло 16, Марко Подрасчанин 7, Джовани Гарджуло 4 - Фабио Балазо-либеро (Сантиаго Ордуна 1, Вуут Д'Хеер 1, Франческо Бизото, Ноа Дуфлос-Роси 1, Дави Тенорио)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

Моника Берова в предаването "Аз съм"

Моника Берова в предаването "Аз съм"

  • 6 май 2026 | 19:16
  • 925
  • 2
Деница Ангелова в предаването "Аз съм"

Деница Ангелова в предаването "Аз съм"

  • 6 май 2026 | 18:33
  • 559
  • 0
Давид Давидов: Всяка титла я оценяваме и се радваме по различен начин

Давид Давидов: Всяка титла я оценяваме и се радваме по различен начин

  • 6 май 2026 | 18:27
  • 711
  • 0
Максим Сапожков: От Цветан Соколов се научих да бъда лидер

Максим Сапожков: От Цветан Соколов се научих да бъда лидер

  • 6 май 2026 | 17:57
  • 1070
  • 0
Алекс Николов и Лубе гостуват на Перуджа във финал №3 в Италия

Алекс Николов и Лубе гостуват на Перуджа във финал №3 в Италия

  • 6 май 2026 | 17:38
  • 1531
  • 0
Волейболист на Дея е четвърто ново попълнение Хелиос Гризлис (Гизен)

Волейболист на Дея е четвърто ново попълнение Хелиос Гризлис (Гизен)

  • 6 май 2026 | 17:05
  • 1814
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

ПСЖ загърби шоуто, разплака Байерн и ще брани трофея си

  • 6 май 2026 | 23:50
  • 31751
  • 450
Берое изпада по служебен път

Берое изпада по служебен път

  • 6 май 2026 | 21:08
  • 66821
  • 189
Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

Късна драма на "Коритото"! Добруджа взе точка срещу Спартак в сетния миг

  • 6 май 2026 | 21:54
  • 25686
  • 42
Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

Галин Иванов: Недоволството на феновете на Славия е към един човек, напълно ги подкрепям

  • 6 май 2026 | 20:41
  • 15524
  • 6
Славия си гарантира мястото в елита, напрежението в "Овча купел" остава

Славия си гарантира мястото в елита, напрежението в "Овча купел" остава

  • 6 май 2026 | 19:25
  • 27325
  • 59
ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

  • 6 май 2026 | 14:41
  • 28949
  • 102