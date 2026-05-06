Супер Алекс Николов с 25 точки, но Лубе остана със среброто в Италия

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) останаха със сребърните медали в италианската Суперлига, след като загубиха и третия финален мач за титлата. Играчите на Джампаоло Медей се бориха до край, но допуснаха обрат и отстъпиха като гости на Сър Суса Скай (Перуджа) с 1:3 (27:25, 24:26, 22:25, 20:25) в трета среща от финалния плейоф, играна тази вечер в пълната зала "Пала Бартон Енерджи".

Така Лубе загуби финалната серия с 0-3 победи и завърши със сребърните отличия от първенството за втора поредна година и общо за 3-и път в последните 4 сезона.

От друга страна Перуджа спечели Скудетото на Италия след 2024-а година и общо за 3-и път в историята си.

Алекс Николов изигра страхотен мач за Лубе и бе над всички с 25 точки (56% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +12), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.

Матиа Ботоло (3 блока, 3 аса, 42% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +1) и Ерик Льопки (2 аса и 62% ефективност в атака - -2) завършиха с 16 и 15 точки.

За новите шампиони от Перуджа Уасим Бен Тара отново бе най-полезен с 18 точки (3 аса и 65% ефективност в атака - +7). Олег Плотнитский (2 блока, 2 аса, 53% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +6) и Камил Семенюк (1 блок, 2 аса, 53% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +6) пък добавиха 14 и 13 точки за победата.

Но за Най-полезен играч (MVP) на финалната серия беше обявен либерото на шампионите Масимо Колачи, за който това беше последен мач в неговата състезателна кариера.

Финал №3 в Суперлигата на Италия:

СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) - КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) 3:1 (25:27, 26:24, 25:22, 25:20)

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 5, Уасим Бен Тара 18, Олег Плотнитский 14, Камил Семенюк 13, Роберто Русо 4, Себастиан Соле 4 - Масимо Колачи-либеро (Донован Джаворонок, Агустин Лосер 4, Брайън Арджилагос, Юки Ишикава)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 1, Ерик Льопки 15, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 25, Матиа Ботоло 16, Марко Подрасчанин 7, Джовани Гарджуло 4 - Фабио Балазо-либеро (Сантиаго Ордуна 1, Вуут Д'Хеер 1, Франческо Бизото, Ноа Дуфлос-Роси 1, Дави Тенорио)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ.

