Скримов стана официална част от откриването на волейболен турнир за таланти

Помогналият на Левски да завоюва трета поредна шампионска титла в мъжкото волейболно първенство на България Тодор Скримов, други бивши национали - любимци на България, както и „сини“ шампионки се обърнаха с вдъхновяващи думи към млади български таланти по време на официалното откриване на четвъртото издание на волейболния турнир "А1 Звезди на бъдещето до 14 г.". 12 отбора - по 6 при момчетата и при момичетата, играят в прекрасните условия на спортна зала „Левски София“.

„За мен е огромно удоволствие да съм на едно място с толкова много хора, които обичат волейбола. Искам да благодаря на всички във волейболен клуб „Левски“ за усилията да организират подобни турнири, защото вярвам, че залата е място, където децата се развиват не само като спортисти, но и като хора. Скъпи състезатели, на вас ви пожелавам да играете смело, да се борите докрай. Бъдете здрави и преследвайте мечтите си“, обърна се Тодор Скримов към младите волейболисти.

Станалите преди дни шампионки с “Левски“ при девойките под 20 г. Димана Иванова, Вяра Парапунова и Габриела Жекова, които са част и от спечелилия сребърните медали при жените отбор на „сините“, също уважиха множеството деца, обичащи волейбола. Димана и Вяра, която ще продължи кариерата си в САЩ, са и световни шампионки за жени до 19 г. с националния отбор на България през 2025 г. “Пожелавам ви страхотен турнир, изпълнен с много емоции, прекрасни спомени и нови приятелства“, каза с усмивка на талантите Вяра Парапунова.

“Като човек, извървял този път преди доста години, с удоволствие се обръщам към всички тук, които днес са в началото на пътя. И аз съм започнал от училищните салони и площадките. Мога да ви кажа – всички усилия си заслужаваха. Ще бъде трудно, но не се отказвайте. Следвайте мечтите си. Слушайте вашите треньори. А и с подкрепата на вашите родители ще стигнете далече. Пожелавам ви светло бъдеще“, каза координаторът на националните отбори на България Николай Иванов.

В името на българските звезди на бъдещето в залата бяха и други любимци от историята на мъжкия национален отбор на България.

„Радостен съм, че този турнир се превръща в традиция. Радостен съм, че виждам толкова много млади момичета и момчета, които са тръгнали по този дълъг и труден път. Надявам се да го извървите до края. Изисква много усилия, но, повярвайте ми, заслужава си. Пожелавам ви след време вие да се опитвате да вдъхновявате децата, които ще следват вас“, заяви Евгени Иванов-Пушката.

След като за пет години превърна международния турнир в по-голямата възрастова група до 16 г. в едно от най-желаните състезания за отбори от най-добрите волейболни нации в Европа, „Левски София“ организира четвъртото „българско“ издание за по-малките волейболисти у нас – до 14 г. Турнирът се провежда до 10 май в спортна зала "Левски София".

„За мен е удоволствие от името на Българската федерация по волейбол да ви приветствам на четвъртото издание на турнира "А1 Звезди на бъдещето" за таланти до 14 г. Поздравявам ръководството на „Левски София“ за организацията. Това е прекрасна възможност да покажете воля, характер и любовта към волейбола. Скъпи деца, волейболът възпитава ценности, изгражда характери и създава приятелства. Пожелавам ви успешни мачове, спортсменски дух и незабравими емоции“, обърна се към участниците административният директор на Българската федерация по волейбол Станислав Николов.

Участниците при момчетата са Левски, ЦСКА, Арда (Кърджали), Родопа (Смолян), Металург (Перник) и Ботев (Ихтиман).

„Щастливи сме, че успяхме да съберем прекрасните деца от тези отбори в нашата зала. Надявам се турнирът да бъде повод за положителни емоции и хубави спомени. И да бъде страхотно начало на вашите волейболни кариери“, каза президентът на “Левски София“ Давид Давидов.

Участниците при момичетата са Левски, ЦСКА, Марица, ВАСК, Любо Ганев-Автосвят (Русе) и Бдин (Видин).

“Пожелавам ви да развиете нови приятелства с всички, които ще срещнете тук. И да продължите по пътя на волейбола, който наистина може да ви отведе към мечтите“, заяви Атанас Гаров, основател и управляващ партньор на Garitage Park и основен организатор на "А1 Звезди на бъдещето".