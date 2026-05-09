България с две двойки на Купата на нациите по плажен волейбол за жени

България ще бъде представена от две двойки за Купата на нациите по плажен волейбол в Рига. Турнирът е на 16 и 17 май в латвийската столица, съобщиха от волейболната федерация.

"Страната ни ще бъде представена от Ивет Гавраилова и Антония Николова. Двете имат 248 точки в ранглистата. Втората ни двойка е Дарина Киндова и Елеонора Гичева. Техните точки са 220.

С най-висок ранкинг в група D, където са българските представителки, е двойката на домакините Анастасия Самоилова и Тина Граудина. Двете латвийки имат 3100 точки и са актуални световни шампионки.

До заминаването Дарина и Елеонора ще тренират в София, а Ивет и Антония – във Варна", написаха още от федерацията.

