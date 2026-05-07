Супер Алекс Николов с 819 точки за Лубе

Волейболист №2 в света за 2025 година и юношата на Левски София Александър Николов и неговият отбор Кучинс Лубе (Чивитанова) са сребърни медалисти в Суперлигата на Италия.

Тимът на 22-годишният краен нападател загуби с 1:3 (27:25, 24:26, 22:25, 20:25) при гостуването си на Перуджа в третата среща от финалния плейоф. Така домакините стигнаха до златото с 3-0 успеха в серията.

Супер Алекс Николов с 25 точки, но Лубе остана със среброто в Италия

Алекс Николов се представи много силно в последния мач от нея, като бе най-резултатен с 25 точки.

Така в 31 срещи от първенството на Ботуша (22 в редовния сезон и 9 в плейофите) националът на България реализира 642 точки (450 в редовния сезон и 192 в плейофите).

Това прави средно по 20,7 точки на мач.

Освен това Алекс Николов е реализирал 135 точки за Лубе в Шампионската лига, както и 26 точки за Суперкупата на Италия и 16 точки в турнира за Купата на Италия.

Така Алекс Николов завърши сезона за Лубе с 819 точки.

