  3. Левски се разделя с Юлиан Вайзиг

  • 8 май 2026 | 16:29
  • 404
  • 0

Шампионът на България по волейбол за мъже от последните три години Левски София обяви, че се разделя с швейцарския диагонал Юлиан Вайзиг.

Вайзиг се присъедини към „сините“ преди началото на сезон 2025/26 в efbet Супер волей. С екипа на Левски той вдигна Суперкупата и титлата на страната. Той стана и водещ реализатор в първенството със своите 474 точки.

„В края на шампионския сезон 2025/26 изпращаме с благодарност Юлиан Вайзиг!

Диагоналът от Швейцария се включи отлично в състава и завърши първи при реализаторите в лигата с 474 точки, а при изпълнителите на начален удар е трети с 39 аса!

Благодарим за неговата всеотдайност в тренировките и мачовете и му пожелаваме успех напред!

Юли, винаги ще бъдеш част от семейството на Левски София“, написаха от Левски.

Снимки: Владимир Иванов

