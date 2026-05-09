Време е за кулминацията на "Герена"! 17 години по-късно играчите на Левски отново вдигат шампионската купа
Хофенхайм надви десетима от Вердер и продължава да се бори за място в ШЛ

  • 9 май 2026 | 20:32
Хофенхайм записа изключително важна победа с 1:0 при домакинството си на Вердер (Бремен) от предпоследния 33-ти кръг на Бундеслигата. Така след петия си пореден мач без загуба (три успеха и две ремита) тимът запази реални шансове да се класира за Шампионската лига през следващия сезон.

Ключовият момент в срещата сякаш дойде още в петата минута, когато след намесата на ВАР десният бек на гостите Юкинари Сугавара получи директен червен картон заради свой груб фал срещу Базумана Туре. Именно лявото крило отбеляза победното попадение в 26-ата минута след бързо и късо изпълнение на корнер.

Хофенхайм се изкачи на петото място в класирането с актив от 61 точки, колкото има и четвъртият Щутгарт. За да си осигури участие в ШЛ, съставът на Кристиан Илцер ще трябва да спечели гостуването си на Борусия (Мьонхенгладбах) и да се надява на грешна стъпка на швабите при визитата им на Айнтрахт (Франкфурт), който ще играе за място в Лигата на конференциите. При победа на конкурента, единственият шанс пред Хофенхайм би бил тимът да спечели с пет гола повече в сравнение с финалиста за Купата на Германия. Междувременно, Вердер остава на 15-ата позиция с 32 точки и е точно над опасната зона, но 99% е сигурно, че няма да изпадне, защото има аванс от шест точки пред 16-ия Волфсбург преди мачовете му с шампиона Байерн (Мюнхен) и прекия му конкурент Санкт Паули.

Снимки: Gettyimages

