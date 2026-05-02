  Аугсбург спечели срещу Вердер и запази шансове за Европа

Аугсбург спечели срещу Вердер и запази шансове за Европа

Аугсбург спечели с 3:1 гостуването си на Вердер (Бремен) в мач от 32-ия кръг на Бундеслигата. Антон Каде (42’, 45+3’) даде преднина на гостите още преди почивката, а Романо Шмид (64’) намали изоставането на “бременските музиканти”, но само за кратко преди Кристиян Якич (69’) да оформи крайния резултат само няколко минути по-късно. Този успех запази крехките надежди на Аугсбург за европейско участие през следващата кампания. Тимът от Бавария доминираше през първата част, докато след почивката двата тима предложиха доста по-равностойно представяне.

Играчите на Вердер опитаха да започнат активно в търсене на победа, която почти сигурно щеше да гарантира оставането им в Бундеслигата и през следващата кампания. Те доминираха в първите минути, когато опасен изстрел отправи Юкинари Сугавара. Това продължи до средата на първата част, когато футболистите на Аугсбург сякаш се посъбудиха. Тази активизация започна с изстрел на Грегорич и преля в попадение на Антон Каде малко след това. Именно този гол сякаш попари домакините, които загубиха устрема си, а той бе попарен за втори път добавеното време.

На почивката футболистите на Даниел Тиоуне явно бяха получили нужните наставления и започнаха добре втората част. Натискът ми даде резултат след малко повече от час игра, когато Романо Шмид отправи силен изстрел от границата на наказателното поле, който премина през ръцете на Фин Дамен и спря в мрежата. Радостта на “бременските музиканти” бе попарена само пет минути по-късно, когато Кристиан Якич реализира отблизо и сякаш сложи точка на спора.

С тази победа Аугсбург заема деветата позиция с 40 точки и изостава само на три от седмия Айнтрахт (Франкфурт). От своя страна Вердер е на 15-ото място, точно над опасната зона, но с шест точки преднина пред Санкт Паули.

Снимки: Gettyimages

