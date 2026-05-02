Хофенхайм пропиля два гола аванс срещу 10 от Щутгарт в атрактивен пряк двубой за място в Шампионската лига

Хофенхайм и Щутгарт завършиха 3:3 в изключителния пряк сблъсък за място в топ 4 между двата отбора от 32-рия кръг на Бундеслига. Домакините водеха с 3:1 до средата на втората част, но пропиляха аванса си, макар и да играха над 20 минути с човек повече след изгонването на Атакан Каразор в 69-ата минута.

Така и двата отбора продължават заемат съответно 4-о и 5-о място с равни 58 точки. Това пък дава шанс на преследвача Байер (Леверкузен) да ги настигне, стига “аспирините” по-късно да спечелят срещу РБ Лайпциг.

Още в 8-ата минута домакините излязоха напред. След дълго хвърляне на тъч последва разбъркване, а топката стигна до легендата на домакините Андрей Крамарич, който от добра позиция преддоля Александер Нюбел - 1:0 за Хофе. Щутгарт бързо обаче успя да се окопити и успя да изравни след тринадесетина минути. Тогава националът Крис Фюрих размени двойно подаване с Рамон Хендрикс, навлезе отляво и от много малък ъгъл изненада стражът на Бундестима Оливер Бауман - 1:1.

Само няколко минути по-късно обаче Хофе отново излезе напред. След центриране от корнер топката достигна до Базумана Туре, който стреля от наказателното поле, а топката мина през куп тела и Нюбел нямаше какво да направи - 2:1 за домакините. В началото на втората част котдивоарецът влезе и в ролята на асистент, след като навлезе отляво и намери Крамарич, който с втория си гол в мача направи 3:1. Малко след това пък гол на Джейми Левелинг от гостите бе отменен заради засада. След това Тим Лемперл от домакините можеше да увеличи с още аванса на тима си, но нацели десния страничен стълб на Щутгарт.

Все пак в 65-ата минута швабите успяха да върнат едно попадение. След добра контраатака Левелинг навлезе и намери влезлия от пейката Ермедин Демирович, който успя да прокара топката под Бауман - 3:2. Положението за швабите обаче се утежни сериозно, след като в 69-ата минута Атакан Каразор бе изгонен директно заради груб фаул срещу Фисник Аслани.