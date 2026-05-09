  Предстои най-тежкият етап от Джирото в България

  9 май 2026 | 08:50
Общо 221 състезателни километра през Стара планина предстоят за участниците в Обиколката на Италия във втория от трите състезателни дни, в които едно от най-големите колоездачни състезания в света е на българска земя.

Съботният етап от Бургас до Велико Търново ще предложи преминаване през три категоризирани височини - Бяла, Вратник и Лясковски манастир, което е отлична възможност за победа за някой от състезателите в откъсване. Евентуалното постигане на разлика на финала пред крепостта Царевец може да се окаже с голямо значение за лидера в генералното класиране, пред когото може да се открие шанс да носи розовата фланелка чак до седмия етап, който финишира на изключително трудната височина Блокхаус.

Профилът на втория етап е такъв, че макар и по-малко вероятно, не е изключено победата отново да се реши от спринт в основната група, както това стана във вчерашния откриващ етап. Такъв сценарий би бил по вкуса на лидера в класирането Пол Мание от Соудал Куик-Степ. Амбиции за победата обаче ще имат и доста от останалите отбори, но всички те ще трябва да се справят с една особеност на старата българска столица - стръмни улици с павета.

Французин спечели първия етап на Джиро д'Италия в България

Финалът на етапа във Велико Търново се очаква да бъде след 17:00 часа, а стартът в Бургас от площад "Тройката" е малко преди 12:00 часа.

