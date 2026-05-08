  • 8 май 2026 | 17:43
Французин спечели първия етап на Джиро д'Италия в България

Французинът Пол Мание спечели първия етап от колоездачната Обиколка на Италия, чието 109-о издание започна в България. Мание завърши първи с финален спринт в дистанцията от 147 километра от Несебър до Бургас - предимно равнинен етап.

Времето на победителя е 3:21:08 часа, а на второ и трето място са Тобиас Лунд Андерсен (Дания) и Итън Върнън (Великобрпитания). Соченият като фаворит Джонатан Милан (Италия) остана на четвъртото място.

Преследвачите, както и цялата основна група, завършиха с времето на победителя, но 500 метра преди финала се случи масово падане в колоната, като само първите десет успяха да финишират нормално.

Милан поведе с най-много точки от основната група още при междинния спринт, макар към този момент начело да бяха Мауро Тераци (Италия) и Диего Севиля (Испания). Но не успя при финалния спринт, когато Мание показа здрави нерви и издръжливост и записа първа етапна победа в Гран Про-тура.

Утре е вторият етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 километра.

Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт

Антон Ризов в топ 20 на пушка от три положения на Европейското

Димитър Илиев официално предаде министерския пост на Енчо Керязов

Каролина е на крачка от финала в Източната конференция на НХЛ

От българския град Несебър стартира 109-ата Обиколка на Италия

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, и двата отбора със сменени капитани

Локомотив (Пд) 1:0 Арда, червен картон за гостите

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Официално: Берое остана без лиценз

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Локо (София) има нов старши треньор

