Рая Иванова с титла при рекърв девойки под 21

Българската състезателка Рая Иванова спечели титлата при рекърв девойки под 21 години на престижния международен турнир Veronica Cup 2026, провел се в Камник, Словения. Успехът идва в юбилейното 10-о издание на надпреварата, която е сред утвърдените международни турнири в европейския календар и носи точки за световната ранглиста.

Рая демонстрира постоянство и висока класа още в квалификационния ден, където завърши на първо място с 625 точки, записвайки 313 и 312 точки в двете квалификационни сесии. С този резултат българката оглави класирането при рекърв девойки и си осигури позицията на водач в елиминациите.

Пътят към златния медал премина през серия убедителни двубои срещу силна международна конкуренция.

На осминафиналите Рая се изправи срещу белгийката Амбер Вандерщукен и спечели категорично със 7:1 (30:25, 30:25, 25:25, 24:21). Българката започна впечатляващо с два перфектни серии от 30 точки, като още в началото наложи контрол върху срещата.

В четвъртфиналния двубой Иванова не остави съмнения в превъзходството си срещу датчанката Ная Хофман Ноке, побеждавайки с 6:0 (29:26, 27:24, 29:27). Срещата бе белязана от стабилна стрелба и две серии от по 29 точки, които донесоха чист успех за българката.

Най-драматичният мач за Рая дойде на полуфинала срещу словенката Метка Облиюек. След колебание в средата на срещата и изоставане, Иванова показа характер и шампионска устойчивост. Силна четвърта серия от 26 точки, последвана от впечатляващ финал с 29 точки, обърна развоя на двубоя и донесе победа с 6:4 (28:27, 25:26, 22:26, 26:23, 29:24), изпращайки българката в битката за златото.

На финала Рая Иванова се изправи срещу словачката Марияна Дудрикова. Българската състезателка отново показа спокойствие и концентрация в решителните моменти, като спечели срещата със 7:1 (27:24, 24:24, 26:25, 26:25) и заслужено се окичи със златния медал. След равенство във втория сет, Иванова пое инициативата и затвори мача с две последователни серии от 26 точки.

Така след първото място в квалификацията и четири последователни победи в елиминациите, Рая Иванова завърши турнира без загубен двубой, превръщайки се в шампионка на 10-ото издание на Veronica Cup.

В подготовката и участието на българската състезателка в Камник до нея беше и нейният треньор Иван Тотев Иванов, който подкрепяше Рая по време на надпреварата.

Поредният международен успех на Рая Иванова идва само дни преди следващото голямо предизвикателство – Европейската младежка купа 01-06 Юни в Русе, където България ще бъде домакин на едно от най-значимите събития в европейската младежка стрелба с лък.



СНИМКА: Българска Федерация Стрелба с Лък

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google