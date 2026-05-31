Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Рая Иванова с титла при рекърв девойки под 21

Рая Иванова с титла при рекърв девойки под 21

  • 31 май 2026 | 07:36
  • 220
  • 0
Рая Иванова с титла при рекърв девойки под 21

Българската състезателка Рая Иванова спечели титлата при рекърв девойки под 21 години на престижния международен турнир Veronica Cup 2026, провел се в Камник, Словения. Успехът идва в юбилейното 10-о издание на надпреварата, която е сред утвърдените международни турнири в европейския календар и носи точки за световната ранглиста.

Рая демонстрира постоянство и висока класа още в квалификационния ден, където завърши на първо място с 625 точки, записвайки 313 и 312 точки в двете квалификационни сесии. С този резултат българката оглави класирането при рекърв девойки и си осигури позицията на водач в елиминациите.

Пътят към златния медал премина през серия убедителни двубои срещу силна международна конкуренция.

На осминафиналите Рая се изправи срещу белгийката Амбер Вандерщукен и спечели категорично със 7:1 (30:25, 30:25, 25:25, 24:21). Българката започна впечатляващо с два перфектни серии от 30 точки, като още в началото наложи контрол върху срещата.

В четвъртфиналния двубой Иванова не остави съмнения в превъзходството си срещу датчанката Ная Хофман Ноке, побеждавайки с 6:0 (29:26, 27:24, 29:27). Срещата бе белязана от стабилна стрелба и две серии от по 29 точки, които донесоха чист успех за българката.

Най-драматичният мач за Рая дойде на полуфинала срещу словенката Метка Облиюек. След колебание в средата на срещата и изоставане, Иванова показа характер и шампионска устойчивост. Силна четвърта серия от 26 точки, последвана от впечатляващ финал с 29 точки, обърна развоя на двубоя и донесе победа с 6:4 (28:27, 25:26, 22:26, 26:23, 29:24), изпращайки българката в битката за златото.

На финала Рая Иванова се изправи срещу словачката Марияна Дудрикова. Българската състезателка отново показа спокойствие и концентрация в решителните моменти, като спечели срещата със 7:1 (27:24, 24:24, 26:25, 26:25) и заслужено се окичи със златния медал. След равенство във втория сет, Иванова пое инициативата и затвори мача с две последователни серии от 26 точки.

Така след първото място в квалификацията и четири последователни победи в елиминациите, Рая Иванова завърши турнира без загубен двубой, превръщайки се в шампионка на 10-ото издание на Veronica Cup.

В подготовката и участието на българската състезателка в Камник до нея беше и нейният треньор Иван Тотев Иванов, който подкрепяше Рая по време на надпреварата.

Поредният международен успех на Рая Иванова идва само дни преди следващото голямо предизвикателство – Европейската младежка купа 01-06 Юни в Русе, където България ще бъде домакин на едно от най-значимите събития в европейската младежка стрелба с лък.

СНИМКА: Българска Федерация Стрелба с Лък

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Нургюл Салимова с победа в шестия кръг на европейското първенство по шахмат за жени

Нургюл Салимова с победа в шестия кръг на европейското първенство по шахмат за жени

  • 30 май 2026 | 20:18
  • 3810
  • 2
Александър Божилов спечели златен медал на състезание по триатлон в Румъния

Александър Божилов спечели златен медал на състезание по триатлон в Румъния

  • 30 май 2026 | 15:18
  • 408
  • 0
Шумен 1951 спечели титлата на рапира отборно за младежи в първия ден на Държавното първенство по фехтовка

Шумен 1951 спечели титлата на рапира отборно за младежи в първия ден на Държавното първенство по фехтовка

  • 30 май 2026 | 11:18
  • 970
  • 0
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети Спортно училище "Юрий Гагарин" в Бургас

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети Спортно училище "Юрий Гагарин" в Бургас

  • 30 май 2026 | 10:03
  • 942
  • 0
Надя Тончева с нова победа на Европейското по шахмат за жени

Надя Тончева с нова победа на Европейското по шахмат за жени

  • 29 май 2026 | 20:39
  • 1534
  • 2
Завърши първият ден от Държавното по фехтовка

Завърши първият ден от Държавното по фехтовка

  • 29 май 2026 | 20:21
  • 701
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

  • 30 май 2026 | 22:00
  • 75123
  • 480
Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

  • 30 май 2026 | 21:17
  • 28461
  • 7
Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

  • 30 май 2026 | 22:26
  • 9248
  • 11
Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

  • 30 май 2026 | 23:52
  • 9528
  • 36
За втора поредна година радостта е в Париж: Вижте всичко най-интересно около големия финал тук

За втора поредна година радостта е в Париж: Вижте всичко най-интересно около големия финал тук

  • 31 май 2026 | 00:58
  • 19850
  • 11
Финален ден в Елитната група U15: Левски, ЦСКА и Ботев спорят за призовите места

Финален ден в Елитната група U15: Левски, ЦСКА и Ботев спорят за призовите места

  • 31 май 2026 | 07:11
  • 910
  • 0