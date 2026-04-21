Логан Сарджънт каза защо Формула 1 не му липсва

Близо две години след като загуби своето място във Формула 1 Логан Сарджънт се завърна на сцената на световния автомобилен спорт, дебютирайки в Световния шампионат за издържливост (WEC) на „Имола“ през изминалия уикенд.

Американецът е част от екипажа на Протон Компетишън Форд №88 в клас LMGT3, а догодина ще бъде сред пилотите на Форд за дебюта на Синия овал в Hypercar. В 6-часовото състезание на „Имола“ той и съотборниците му Стефано Гатузо и Джамарко Леворато завършиха на осмото място в своя клас, изоставайки с обиколка от победителите от БМВ №69.

По време на уикенда в Италия Сарджънт даде обширно интервю за motorsport.com, в което, разбира се, беше засегната и темата за Формула 1. По този въпрос американецът заяви, че спортът изобщо не му липсва. Той също така говори и за завръщането си към състезанията на най-високо ниво.

„Първо аз си починах малко. В края на 2024 година направих тест в Индикар, след това тества и прототип от LMP2, а след това си починах. Играх голф и се мотах из Флорида, отделяйки време на семейството и приятелите ми.



„След това ми се прииска отново да карам, така че стартирах с LMP2 в IMSA. Направих три състезания през последната половин година, които минаха много, много добре. Договорът с Форд не закъсня и сега се вълнувам да съм тук в колата и се вълнувам още повече за прототипа от Hypercar, който идва“, обясни Сарджънт преди да бъде попитан дали Формула 1 му липсва.



„Не, безразличен съм, предполагам това е точната дума, към Формула 1. Наистина не ме интересува, честно. Към края вече нямах интерес да съм там, след като узнах начина, по който работят част от отборите.



„Така че да, просто бях щастлив, че преминавам към състезанията за издръжливост. Обстановката е много по-приятна, по-отпусната и колаборацията е много по-голяма, защото всички работят към една обща цел“, разясни американецът.

Снимки: Imago