Диего Севиля: Целта ми беше да съм в откъсването и да дам битка

Испанецът Диего Севиля от тима на Полти ВизитМалта заяви, че е изпълнил целта си в първия етап от Обиколката на Италия.

Севиля бе един от двамата колоездачи, заедно с италианеца Мануеле Тароци (Бардиани), които атакуваха още от нулевия километър на днешния етап от Несебър до Бургас. Около 20 километра преди финала обаче двамата бяха застигнати от основната група. Въпреки това смелото представяне на Севиля му донесе синьото трико, давано на най-добрия катерач.

"Чувствам се много добре. Синьото трико е мое, така че чувството няма как да не е страхотно. Много съм щастлив", каза испанецът.

"Успях да спечеля първия междинен спринт и с Мануеле знаехме, че трябва да се колаборираме, но ще бъде много трудно само двамата да достигнем до финала. Целта ми днес беше да бъда в челото и да дам битка. Успях да се кача на подиума. Спечелването на розовата фланелка е твърде трудно и днес беше трудно да се спечели от откъсване", обясни още той.

"Утрешният етап със сигурност ще бъде по-труден. Очаквам повече момчета да се включат в откъсването, но ние ще се целим отново в розовата фланелка", завърши Диего Севиля.

