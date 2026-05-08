Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Диего Севиля: Целта ми беше да съм в откъсването и да дам битка

Диего Севиля: Целта ми беше да съм в откъсването и да дам битка

  • 8 май 2026 | 20:19
  • 168
  • 0

Испанецът Диего Севиля от тима на Полти ВизитМалта заяви, че е изпълнил целта си в първия етап от Обиколката на Италия.

Севиля бе един от двамата колоездачи, заедно с италианеца Мануеле Тароци (Бардиани), които атакуваха още от нулевия километър на днешния етап от Несебър до Бургас. Около 20 километра преди финала обаче двамата бяха застигнати от основната група. Въпреки това смелото представяне на Севиля му донесе синьото трико, давано на най-добрия катерач.

Французин спечели първия етап на Джиро д'Италия в България
Французин спечели първия етап на Джиро д'Италия в България

"Чувствам се много добре. Синьото трико е мое, така че чувството няма как да не е страхотно. Много съм щастлив", каза испанецът.

"Успях да спечеля първия междинен спринт и с Мануеле знаехме, че трябва да се колаборираме, но ще бъде много трудно само двамата да достигнем до финала. Целта ми днес беше да бъда в челото и да дам битка. Успях да се кача на подиума. Спечелването на розовата фланелка е твърде трудно и днес беше трудно да се спечели от откъсване", обясни още той.

"Утрешният етап със сигурност ще бъде по-труден. Очаквам повече момчета да се включат в откъсването, но ние ще се целим отново в розовата фланелка", завърши Диего Севиля.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Други спортове

Французин спечели първия етап на Джиро д'Италия в България

Французин спечели първия етап на Джиро д'Италия в България

  • 8 май 2026 | 17:43
  • 5552
  • 17
Сам на колело: незрящият Виктор Асенов с ново голямо предизвикателство в София

Сам на колело: незрящият Виктор Асенов с ново голямо предизвикателство в София

  • 8 май 2026 | 17:10
  • 379
  • 0
Гергана Павлова се класира за1/4-финалите на турнир в Братислава

Гергана Павлова се класира за1/4-финалите на турнир в Братислава

  • 8 май 2026 | 16:32
  • 612
  • 0
Йонас Вингегор: Джирото винаги предлага обрати

Йонас Вингегор: Джирото винаги предлага обрати

  • 8 май 2026 | 16:08
  • 510
  • 0
Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

  • 8 май 2026 | 14:03
  • 3194
  • 2
Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт

Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт

  • 8 май 2026 | 13:56
  • 922
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:0 ЦСКА, греда за домакините

ЦСКА 1948 0:0 ЦСКА, греда за домакините

  • 8 май 2026 | 20:34
  • 19863
  • 120
Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

  • 8 май 2026 | 19:23
  • 16382
  • 40
Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 23346
  • 67
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 30817
  • 122
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 17248
  • 65
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 33265
  • 20