Русе е домакин на 42-ото издание на "Дунавски стрели"

Русе ще бъде домакин на 42-рото издание на международния турнир по стрелба с лък „Дунавски стрели“ на 9 и 10 май, съобщиха от Община Русе, която съдейства за организацията на надпреварата заедно с Българската федерация по стрелба с лък на местния спортен клуб „Джамбо – 2006“.

По-рано тази година в зала „Арена Русе“ точен мерник демонстрираха над 130 състезатели от България и чужбина в надпревара на закрито.

В турнира на стадион "Дунав" през следващите два дни се очаква да се включат над 140 състезатели от България, Румъния и Кипър. Състезанието ще обхване различни възрастови категории – мъже и жени, под 21 години, под 18 години и 50+, както и разнообразни формати – индивидуални, смесени отборни и отборни дисциплини. Участниците ще премерят сили в категориите олимпийски стил, компаунд, гол лък и традиционен лък.

В рамките на първия ден в събота са предвидени прострелка, квалификации, елиминации, както и финалите при смесените отбори и отборните дисциплини. Предвидено е и награждаване на категориите без елиминации и на отборните формати, съобщиха организаторите.

На 10 май надпреварата продължава от 12:00 ч. с елиминации и финали във всички дивизии и възрастови групи. Официалното награждаване на призьорите е предвидено за 15:00 ч. Победителите в индивидуалните дисциплини от първо до трето място във всички категории ще получат медали и предметни награди, а в отборните класирания ще бъдат отличени с медали за първо, второ и трето място.

Снимка: Община Русе