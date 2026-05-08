Сам на колело: незрящият Виктор Асенов с ново голямо предизвикателство в София

Незрящият Виктор Асенов се насочва към следващото си много голямо предизвикателство. Този път 30-годишният спортист ще направи опит да кара обикновено колело напълно самостоятелно.

До момента Асенов е бягал в десетки планински състезания и ултрамаратони и е участвал в състезания с тандемно колело. Сега целта му е да кара напълно сам в продължение на няколко километра.

"Девет километра на колело. Самостоятелно. Това е новото ми голямо предизвикателство. Много се вълнувам! Даже последните няколко вечери трудно заспивам от вълнение", заяви Асенов.

На 10 май около 13 ч. той ще започне приключението си, като целта е да премине по цялата затворена отсечка на бул. "Цариградско шосе" в София - от ул. "Димитър Пешев" до Орлов мост. Там в 14.00 часа ще се включи в голямото велошествие, което Столична община, фондация "София - Европейска столица на спорта" и Visit Sofia организират.

"Обичам постоянно да се предизвиквам и това ме зарежда. Много голяма сила ми дава и подкрепата, която получавам по улиците и в социалните мрежи. Благодаря на организаторите, че отвориха вратите си за мен покрай посрещането на Джиро д'Италия да направя този опит. Благодаря и на партньорите ми от Нечовешки магазини, ОББ, Devin Минерална и Decathlon, защото с тяхна помощ успявам да продължавам да следвам мечтите си. А те са големи - искам да бягам и да карам в големи състезания в България и по света".

"Това е и посланието ми към хората. Бъдете вдъхновени, мечтайте и дерзайте. Ще очаквам всички желаещи да дойдат на 10 май в 13.30 ч. на Орлов мост, за да се включим заедно и във велошествието", добави Асенов.

През март миналата година Виктор стана първият незрящ в света, изпълнил предизвикателството Еверестинг, като се качи 19 пъти поред на сняг от хижа Алеко до Черни връх за 46 часа, без да спи. Направи го благотворително за училището за кучета водачи.