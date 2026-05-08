Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Сам на колело: незрящият Виктор Асенов с ново голямо предизвикателство в София

Сам на колело: незрящият Виктор Асенов с ново голямо предизвикателство в София

  • 8 май 2026 | 17:10
  • 281
  • 0
Сам на колело: незрящият Виктор Асенов с ново голямо предизвикателство в София

Незрящият Виктор Асенов се насочва към следващото си много голямо предизвикателство. Този път 30-годишният спортист ще направи опит да кара обикновено колело напълно самостоятелно.

До момента Асенов е бягал в десетки планински състезания и ултрамаратони и е участвал в състезания с тандемно колело. Сега целта му е да кара напълно сам в продължение на няколко километра.

"Девет километра на колело. Самостоятелно. Това е новото ми голямо предизвикателство. Много се вълнувам! Даже последните няколко вечери трудно заспивам от вълнение", заяви Асенов.

На 10 май около 13 ч. той ще започне приключението си, като целта е да премине по цялата затворена отсечка на бул. "Цариградско шосе" в София - от ул. "Димитър Пешев" до Орлов мост. Там в 14.00 часа ще се включи в голямото велошествие, което Столична община, фондация "София - Европейска столица на спорта" и Visit Sofia организират.

"Обичам постоянно да се предизвиквам и това ме зарежда. Много голяма сила ми дава и подкрепата, която получавам по улиците и в социалните мрежи. Благодаря на организаторите, че отвориха вратите си за мен покрай посрещането на Джиро д'Италия да направя този опит. Благодаря и на партньорите ми от Нечовешки магазини, ОББ, Devin Минерална и Decathlon, защото с тяхна помощ успявам да продължавам да следвам мечтите си. А те са големи - искам да бягам и да карам в големи състезания в България и по света".

"Това е и посланието ми към хората. Бъдете вдъхновени, мечтайте и дерзайте. Ще очаквам всички желаещи да дойдат на 10 май в 13.30 ч. на Орлов мост, за да се включим заедно и във велошествието", добави Асенов.

През март миналата година Виктор стана първият незрящ в света, изпълнил предизвикателството Еверестинг, като се качи 19 пъти поред на сняг от хижа Алеко до Черни връх за 46 часа, без да спи. Направи го благотворително за училището за кучета водачи.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

  • 8 май 2026 | 14:03
  • 3091
  • 2
Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт

Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт

  • 8 май 2026 | 13:56
  • 850
  • 0
Антон Ризов в топ 20 на пушка от три положения на Европейското

Антон Ризов в топ 20 на пушка от три положения на Европейското

  • 8 май 2026 | 13:52
  • 406
  • 0
Димитър Илиев официално предаде министерския пост на Енчо Керязов

Димитър Илиев официално предаде министерския пост на Енчо Керязов

  • 8 май 2026 | 13:51
  • 4806
  • 6
Каролина е на крачка от финала в Източната конференция на НХЛ

Каролина е на крачка от финала в Източната конференция на НХЛ

  • 8 май 2026 | 10:09
  • 760
  • 2
От българския град Несебър стартира 109-ата Обиколка на Италия

От българския град Несебър стартира 109-ата Обиколка на Италия

  • 8 май 2026 | 08:54
  • 5532
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, и двата отбора със сменени капитани

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, и двата отбора със сменени капитани

  • 8 май 2026 | 18:55
  • 437
  • 0
Локомотив (Пд) 1:0 Арда, червен картон за гостите

Локомотив (Пд) 1:0 Арда, червен картон за гостите

  • 8 май 2026 | 17:32
  • 6629
  • 25
Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 15939
  • 59
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 26555
  • 106
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 11402
  • 39
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 27035
  • 17