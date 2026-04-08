Министър Илиев награди медалистите от Европейското по стрелба с лък

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди с почетни плакети медалистите от Европейското първенство по стрелба с лък, информира пресцентърът на ММС. Българските състезатели спечелиха пълен комплект медали от шампионата в зала, който се проведе в Пловдив.

Дара-Мария Вълова триумфира с титлата на гол лък при девойките, а Кристиян Илиев извоюва бронзов медал в същата дисциплина при младежите. Двамата състезатели спечелиха и сребърно отличие при смесените двойки до 21 години.

В женската отборна надпревара на компаунд Мария Добрева, Калинка Иванова и Дениза Величкова добавиха сребърен медал за България.

Иван Банчев, който е европейски шампион от 2025 г., направи силно състезание, но остана четвърти на рекърв при мъжете.

"Поздравявам ви за отличното представяне и за това, че с труда и упоритостта си прославяте България. Убеден съм, че успехите ви ще продължат", заяви министър Илиев. Той подчерта, че федерацията може да разчита на подкрепата на Министерството на младежта и спорта, за да могат състезателите да постигат още по-високи резултати.

Председателят на Българската федерация по стрелба с лък Атанас Темелков заяви, че е доволен от постигнатото на домакинския шампионат и информира, че страната ни вече има една квота за Младежките олимпийски игри в Дакар (Сенегал) тази година.

По време на церемонията бяха отличени и треньорите Йордан Джамбазов, Венцислав Великов и Иван Тотев.