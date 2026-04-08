  • 8 апр 2026 | 12:02
Министър Илиев награди медалистите от Европейското по стрелба с лък

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди с почетни плакети медалистите от Европейското първенство по стрелба с лък, информира пресцентърът на ММС. Българските състезатели спечелиха пълен комплект медали от шампионата в зала, който се проведе в Пловдив.

Дара-Мария Вълова триумфира с титлата на гол лък при девойките, а Кристиян Илиев извоюва бронзов медал в същата дисциплина при младежите. Двамата състезатели спечелиха и сребърно отличие при смесените двойки до 21 години.

В женската отборна надпревара на компаунд Мария Добрева, Калинка Иванова и Дениза Величкова добавиха сребърен медал за България.

Иван Банчев, който е европейски шампион от 2025 г., направи силно състезание, но остана четвърти на рекърв при мъжете.

"Поздравявам ви за отличното представяне и за това, че с труда и упоритостта си прославяте България. Убеден съм, че успехите ви ще продължат", заяви министър Илиев. Той подчерта, че федерацията може да разчита на подкрепата на Министерството на младежта и спорта, за да могат състезателите да постигат още по-високи резултати.

Председателят на Българската федерация по стрелба с лък Атанас Темелков заяви, че е доволен от постигнатото на домакинския шампионат и информира, че страната ни вече има една квота за Младежките олимпийски игри в Дакар (Сенегал) тази година.

По време на церемонията бяха отличени и треньорите Йордан Джамбазов, Венцислав Великов и Иван Тотев.

Още от Други спортове

Калояна Налбантова се класира за осминафиналите на Европейското по бадминтон

Калояна Налбантова се класира за осминафиналите на Европейското по бадминтон

  • 8 апр 2026 | 12:05
  • 195
  • 0
Престижният турнир "Muscle Cup" отново прави Пловдив център на културизма

Престижният турнир "Muscle Cup" отново прави Пловдив център на културизма

  • 8 апр 2026 | 09:11
  • 2850
  • 0
Победа и равенство за българските отбори на турнира по хандбал в Търново

Победа и равенство за българските отбори на турнира по хандбал в Търново

  • 8 апр 2026 | 03:45
  • 621
  • 0
Виктория Велиславова с 54-о място на шпага в Рио

Виктория Велиславова с 54-о място на шпага в Рио

  • 8 апр 2026 | 03:15
  • 869
  • 0
Националният отбор по стрелба с лък провежда лагер в Разград

Националният отбор по стрелба с лък провежда лагер в Разград

  • 7 апр 2026 | 20:13
  • 1836
  • 0
Поражения за българите във втория ден на Европейското по бадминтон в Испания

Поражения за българите във втория ден на Европейското по бадминтон в Испания

  • 7 апр 2026 | 17:37
  • 738
  • 0
Водещи Новини

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
  • 12982
  • 56
Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

  • 8 апр 2026 | 12:04
  • 2071
  • 3
Пловдив приковава погледите върху себе си

Пловдив приковава погледите върху себе си

  • 8 апр 2026 | 09:00
  • 3676
  • 12
ЦСКА включи наказан футболист в групата за днешния си мач

ЦСКА включи наказан футболист в групата за днешния си мач

  • 8 апр 2026 | 12:46
  • 1998
  • 1
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 3479
  • 9
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 2652
  • 2