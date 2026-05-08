Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Йонас Вингегор: Джирото винаги предлага обрати

Йонас Вингегор: Джирото винаги предлага обрати

  • 8 май 2026 | 16:08
  • 265
  • 0
Йонас Вингегор: Джирото винаги предлага обрати

Датската суперзвезда на световното колоездене Йонас Вингегор заяви преди старта на днешния първи етап от Обиколката на Италия, че не може да си позволи да подцени състезанието, въпреки че е сочен за абсолютен фаворит от всички специалисти.

Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт
Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт

"Джирото никога не разходка в парка. Три пъти в последните пет години то се реши в предпоследния етап. Така че няма да ми е лесно", каза колоездачът на Висма-Лийз а байк.

Той бе попитан и за шансовете си за предстоящия първи етап, който е с дължина от 147 километра от Несебър до Бургас.

Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия
Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

"Нулеви", бе неговият кратък и категоричен отговор.

Предвид равнинния характер на етапа се очаква победата да бъде спечели от някой от специалистите в спринта.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

  • 8 май 2026 | 14:03
  • 2718
  • 2
Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт

Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт

  • 8 май 2026 | 13:56
  • 728
  • 0
Антон Ризов в топ 20 на пушка от три положения на Европейското

Антон Ризов в топ 20 на пушка от три положения на Европейското

  • 8 май 2026 | 13:52
  • 354
  • 0
Димитър Илиев официално предаде министерския пост на Енчо Керязов

Димитър Илиев официално предаде министерския пост на Енчо Керязов

  • 8 май 2026 | 13:51
  • 3409
  • 5
Каролина е на крачка от финала в Източната конференция на НХЛ

Каролина е на крачка от финала в Източната конференция на НХЛ

  • 8 май 2026 | 10:09
  • 727
  • 1
От българския град Несебър стартира 109-ата Обиколка на Италия

От българския град Несебър стартира 109-ата Обиколка на Италия

  • 8 май 2026 | 08:54
  • 5368
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 9063
  • 27
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 20549
  • 74
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 3375
  • 9
11-те на Локомотив (Пд) и Арда

11-те на Локомотив (Пд) и Арда

  • 8 май 2026 | 16:26
  • 2186
  • 1
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 18884
  • 15
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 13375
  • 22