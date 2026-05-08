Йонас Вингегор: Джирото винаги предлага обрати

Датската суперзвезда на световното колоездене Йонас Вингегор заяви преди старта на днешния първи етап от Обиколката на Италия, че не може да си позволи да подцени състезанието, въпреки че е сочен за абсолютен фаворит от всички специалисти.
"Джирото никога не разходка в парка. Три пъти в последните пет години то се реши в предпоследния етап. Така че няма да ми е лесно", каза колоездачът на Висма-Лийз а байк.
Той бе попитан и за шансовете си за предстоящия първи етап, който е с дължина от 147 километра от Несебър до Бургас.
"Нулеви", бе неговият кратък и категоричен отговор.
Предвид равнинния характер на етапа се очаква победата да бъде спечели от някой от специалистите в спринта.