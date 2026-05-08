Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

  • 8 май 2026 | 14:03
  • 1539
  • 1
Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

С церемония при яхтеното пристанище в Стария град в Несебър бе даден старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия.

Кметът на града Николай Димитров рязвя флага, с който бе оповестен стартът на първата от трите Големи обиколки.

Общо 184 колоездачи от 23 отбора ще спорят за четирите фланелки: розовата - за най-добрия състезател в Джиро д'Италия; цикламената - за събралия най-много точки; синята - за най-добрия катерач; бялата - за най-добрия млад състезател.

Хиляди зрители от различни краища на света - Колумбия, Уругвай, Ирландия, Великобритания, Германия Чехия, Словакия, Румъния, Нидерландия и Белгия, се събраха, за да подкрепят участниците, които бяха представени един по един на специално изградената сцена.

Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт
Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт

От българска страна приветствия отправиха кметът на Несебър Николай Димитров, който нарече града "перлата в короната на българското Черноморие", и Андрей Ковачев, член на Председателството на Европейския парламент.

"По традиция ние даваме старт на туристическия сезон през май и какво по-прекрасно начало от старта на 109-ата Обиколка на Италия", каза Димитров.

"Развълнуван и горд съм, че България е част от началото на това велико събитие - Джиро д'Италия, защото спортът обединява", заяви Ковачев.

След старта колоездачите се насочиха за обиколка през Стария град в Несебър, а в Новия град ще бъде нулевият километър на днешния етап. Той е с обща дължина от 147 километра и ще продължи към Бургас, Созопол и обратно към Бургас.

Преди началото на днешната церемония по откриване на Grande Partenza в Несебър се състояла съпътстващи събития. Още в ранните часове на деня любителите на колоезденето имаха възможност да карат по маршрута в Стария град, по който по-късно минаха и професионалистите, а след това провлака при Вятърната мелница се проведе и бегачески крос.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт

Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт

  • 8 май 2026 | 13:56
  • 490
  • 0
Антон Ризов в топ 20 на пушка от три положения на Европейското

Антон Ризов в топ 20 на пушка от три положения на Европейското

  • 8 май 2026 | 13:52
  • 262
  • 0
Димитър Илиев официално предаде министерския пост на Енчо Керязов

Димитър Илиев официално предаде министерския пост на Енчо Керязов

  • 8 май 2026 | 13:51
  • 2096
  • 4
Каролина е на крачка от финала в Източната конференция на НХЛ

Каролина е на крачка от финала в Източната конференция на НХЛ

  • 8 май 2026 | 10:09
  • 651
  • 1
От българския град Несебър стартира 109-ата Обиколка на Италия

От българския град Несебър стартира 109-ата Обиколка на Италия

  • 8 май 2026 | 08:54
  • 5100
  • 4
Няма да има летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година

Няма да има летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри през 2030 година

  • 8 май 2026 | 06:52
  • 1219
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 2338
  • 3
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 11406
  • 26
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 8162
  • 5
Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

  • 8 май 2026 | 12:53
  • 15336
  • 22
Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

  • 8 май 2026 | 08:00
  • 15708
  • 87
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 9895
  • 7