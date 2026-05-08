Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

С церемония при яхтеното пристанище в Стария град в Несебър бе даден старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия.

Кметът на града Николай Димитров рязвя флага, с който бе оповестен стартът на първата от трите Големи обиколки.

Общо 184 колоездачи от 23 отбора ще спорят за четирите фланелки: розовата - за най-добрия състезател в Джиро д'Италия; цикламената - за събралия най-много точки; синята - за най-добрия катерач; бялата - за най-добрия млад състезател.

Хиляди зрители от различни краища на света - Колумбия, Уругвай, Ирландия, Великобритания, Германия Чехия, Словакия, Румъния, Нидерландия и Белгия, се събраха, за да подкрепят участниците, които бяха представени един по един на специално изградената сцена.

От българска страна приветствия отправиха кметът на Несебър Николай Димитров, който нарече града "перлата в короната на българското Черноморие", и Андрей Ковачев, член на Председателството на Европейския парламент.

"По традиция ние даваме старт на туристическия сезон през май и какво по-прекрасно начало от старта на 109-ата Обиколка на Италия", каза Димитров.

"Развълнуван и горд съм, че България е част от началото на това велико събитие - Джиро д'Италия, защото спортът обединява", заяви Ковачев.

След старта колоездачите се насочиха за обиколка през Стария град в Несебър, а в Новия град ще бъде нулевият километър на днешния етап. Той е с обща дължина от 147 километра и ще продължи към Бургас, Созопол и обратно към Бургас.

Преди началото на днешната церемония по откриване на Grande Partenza в Несебър се състояла съпътстващи събития. Още в ранните часове на деня любителите на колоезденето имаха възможност да карат по маршрута в Стария град, по който по-късно минаха и професионалистите, а след това провлака при Вятърната мелница се проведе и бегачески крос.