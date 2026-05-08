Гергана Павлова се класира за1/4-финалите на турнир в Братислава

Гергана Павлова се класира за четвъртфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон "Future Series" в Братислава (Словакия).

Националката, която е поставена под номер 2 в схемата, се наложи над Зузана Янковска (Полша) с 18:21, 21:15, 21:15 за 53 минути. Следващата й съперника ще бъде квалификантката Цъао юй Чан (Тайван).

Българските състезатели на двойки отпаднаха от надпреварата. На двойки жени Елена и Цветина Попиванови загубиха от номер 3 в схемата Хсин Тун Чън и Ю-Хси Чън (Тайван) с 12:21, 8:21, на двойки мъже Цветан Иванов и Йордан Йорданов претърпяха поражение от Исираф Хафизин и Ахмад Редзуан (Малайзия) със 7:21, 11:21 и на смесени двойки номер 7 Станимир Терзиев и Цветина Попиванова бяха надиграни от Анди Фадел Мухамад и Маркета Добешова (Чехия) с 11:21, 7:21.