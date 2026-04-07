Националният отбор по стрелба с лък провежда лагер в Разград

  • 7 апр 2026 | 20:13
  • 431
  • 0
Националният отбор на България по стрелба с лък провежда подготвителен лагер в Разград, съобщиха от общинската администрация. Заниманията са в базата на Спортен клуб „Антибиотик“ и ще продължи до 10 април. Лагерът се осъществява по покана на ръководството на клуба. Базата бе посетена от кмета на община Разград Добрин Добрев, който разговаря със старши треньора на националния отбор Иван Йотов. По думите на селекционера състезателите са с отлични впечатления от условията за подготовка.

Комплексът по стрелба с лък в Разград е единствената специализирана база в страната с национално значение. Той е общинска собственост и се използва от клуба, като разполага с условия за настаняване, съвременна оръжейна и работилница. Стрелбището се намира в Градския парк, което дава възможност на състезателите да започват деня си с кросови тренировки по алеите.

В лагера участват 13 състезатели под ръководството на Иван Йотов, с асистенцията на треньорите Димитър Димитров и Илияна Цонева. Сред участниците са и четирима представители на разградския Спортен клуб „Антибиотик“ Ангел Николов, Берк Хюксял, Руми Станчева и Славена Тодорова, посочи председателят на клуба Красимир Дяков. Той заяви, че през май е планиран още един лагер в Разград. Дяков подчерта доброто сътрудничество между общината и спортния клуб, което по думите му съдейства за развитието на стрелбата с лък в региона.

Настоящият лагер е част от подготовката за предстоящото Европейско първенство в Анталия, Турция, което ще се проведе в средата на май. Дяков изрази убеденост, че на клуба предстоят още успехи и в предстоящите международни състезания, за които се подготвят в Разград националите.

