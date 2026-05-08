Катерачен триатлон с кауза "Нов живот за хижа "Алпинист" в Русе

В района на хижа „Алпинист“ край русенското село Басарбово за първи път ще се състои катерачен триатлон, който ще комбинира колоездене, бягане и скално катерене по виа ферата. Събитието ще бъде на 9 май – Деня на Европа, а каузата е набиране на средства за възстановяването на хижа „Алпинист“. Това съобщи за БТА Михаил Михов от туристическо дружество „Приста“, което организира инициативата.

Трасетата преминават през района на Поломието. Колоездачният маршрут е с дължина 21 километра и положителна денивелация от 350 метра, а трасето за бягане е 10 километра с 220 метра денивелация. Финалният етап включва изкачване по новоизградената виа ферата край хижата.

„Виа фератата е нещо ново, изградено до хижа „Алпинист“. Тя е сравнително кратка, защото скалите не са много високи. Включва качване, преминаване през пещера, въжен мост и слизане по други скали – един цял преход с различни елементи“, обясни Михов.

Участниците ще могат да избират между индивидуален формат и щафета от двама души. При щафетите единият състезател ще премине 21-километровото трасе с планински велосипед, а другият ще участва в 10-километровото бягане. Преминаването по виа фератата ще бъде по избор на един от двамата съотборници. Предвидени са мъжки, женски и смесени отбори.

Михов отбеляза, че регистрацията все още е отворена, а към момента има записани около 40 участници за двете дисциплини – индивидуално участие и щафета. Очаква се и в деня на състезанието да се включат още желаещи.

Стартът на състезанието е насрочен за 9:00 часа пред хижа „Алпинист“ край Басарбово.

Всички събрани средства ще бъдат използвани за възстановяването на хижа „Алпинист“. В момента тя е в ремонт и има нужда от укрепване на подпорни стени и компрометирана каменна зидария, ремонт на покрива и изграждане на нов водоизточник. Предстои също изграждане на навес и укрепване на части от терасовидния склон, за да стане мястото по-достъпно и безопасно, посочи още Михаил Михов.