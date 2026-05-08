Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Катерачен триатлон с кауза "Нов живот за хижа "Алпинист" в Русе

Катерачен триатлон с кауза "Нов живот за хижа "Алпинист" в Русе

  • 8 май 2026 | 19:35
  • 174
  • 0
Катерачен триатлон с кауза "Нов живот за хижа "Алпинист" в Русе

В района на хижа „Алпинист“ край русенското село Басарбово за първи път ще се състои катерачен триатлон, който ще комбинира колоездене, бягане и скално катерене по виа ферата. Събитието ще бъде на 9 май – Деня на Европа, а каузата е набиране на средства за възстановяването на хижа „Алпинист“. Това съобщи за БТА Михаил Михов от туристическо дружество „Приста“, което организира инициативата.

Трасетата преминават през района на Поломието. Колоездачният маршрут е с дължина 21 километра и положителна денивелация от 350 метра, а трасето за бягане е 10 километра с 220 метра денивелация. Финалният етап включва изкачване по новоизградената виа ферата край хижата.

Третото издание на "Zlatograd Bike n`Run" включва трасета на българска и гръцка територия
Третото издание на "Zlatograd Bike n`Run" включва трасета на българска и гръцка територия

„Виа фератата е нещо ново, изградено до хижа „Алпинист“. Тя е сравнително кратка, защото скалите не са много високи. Включва качване, преминаване през пещера, въжен мост и слизане по други скали – един цял преход с различни елементи“, обясни Михов.

Участниците ще могат да избират между индивидуален формат и щафета от двама души. При щафетите единият състезател ще премине 21-километровото трасе с планински велосипед, а другият ще участва в 10-километровото бягане. Преминаването по виа фератата ще бъде по избор на един от двамата съотборници. Предвидени са мъжки, женски и смесени отбори.

Над 650 участници са се записали за маратона "Трън ултра рън"
Над 650 участници са се записали за маратона "Трън ултра рън"

Михов отбеляза, че регистрацията все още е отворена, а към момента има записани около 40 участници за двете дисциплини – индивидуално участие и щафета. Очаква се и в деня на състезанието да се включат още желаещи.

Стартът на състезанието е насрочен за 9:00 часа пред хижа „Алпинист“ край Басарбово.

Всички събрани средства ще бъдат използвани за възстановяването на хижа „Алпинист“. В момента тя е в ремонт и има нужда от укрепване на подпорни стени и компрометирана каменна зидария, ремонт на покрива и изграждане на нов водоизточник. Предстои също изграждане на навес и укрепване на части от терасовидния склон, за да стане мястото по-достъпно и безопасно, посочи още Михаил Михов.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Французин спечели първия етап на Джиро д'Италия в България

Французин спечели първия етап на Джиро д'Италия в България

  • 8 май 2026 | 17:43
  • 5526
  • 17
Сам на колело: незрящият Виктор Асенов с ново голямо предизвикателство в София

Сам на колело: незрящият Виктор Асенов с ново голямо предизвикателство в София

  • 8 май 2026 | 17:10
  • 379
  • 0
Гергана Павлова се класира за1/4-финалите на турнир в Братислава

Гергана Павлова се класира за1/4-финалите на турнир в Братислава

  • 8 май 2026 | 16:32
  • 612
  • 0
Йонас Вингегор: Джирото винаги предлага обрати

Йонас Вингегор: Джирото винаги предлага обрати

  • 8 май 2026 | 16:08
  • 510
  • 0
Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

Кметът на Несебър Николай Димитров даде старт на 109-ото издание на Обиколката на Италия

  • 8 май 2026 | 14:03
  • 3194
  • 2
Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт

Участниците в Джиро д’Италия направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт

  • 8 май 2026 | 13:56
  • 922
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:0 ЦСКА, греда за домакините

ЦСКА 1948 0:0 ЦСКА, греда за домакините

  • 8 май 2026 | 20:34
  • 19623
  • 120
Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

  • 8 май 2026 | 19:23
  • 16315
  • 40
Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 23286
  • 67
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 30772
  • 122
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 17205
  • 65
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 33227
  • 20