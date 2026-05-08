Защо Дани Педроса не смени Маверик Винялес в Tech3 за Гран При на Франция

Заводският пилот на КТМ Педро Акоста разкри защо Дани Педроса не беше избран за заместник на контузения Маверик Винялес в състава на Tech3 КТМ за Гран При на Франция.

Винялес продължава да се възстановя от коригиращата операция, която му беше направена в началото на април и поради тази причина пропуска изцяло втори пореден състезателен уикенд. В Льо Ман вместо испанеца участва Йонас Фолгер, за когото това е първо участие в MotoGP от средата на 2023 година насам.

Първоначално от Tech3 КТМ искаха да използват Пол Еспаргаро още в Испания преди две седмици, но това нямаше как да се случи, тъй като Еспаргаро на свой ред получи контузия в ръката. Така на „Херес“ сателитният тим на КТМ остана със само един мотор, въпреки че другият тестов пилот на австрийската марка – Дани Педроса беше на пистата и дори участва в официалния тестов ден в понеделник.

Сега Педроса отново не беше повикан за заместник на Винялес, за сметка на Фолгер, който почти не е карал мотора на КТМ от последното си участие в MotoGP преди близо три години. А преди старта на уикенда в Льо Ман Акоста обясни на какво точно се дължи това наглед странно решение на шефовете на КТМ.

„В момента Дани е фокусиран върху развитието на 850-кубиковия мотор. Това е проект, за който в КТМ са много ентусиазирани и с контузията на Пол сега не е най-добрият момент да рискуваш да останеш без тестов пилот. Той е много концентриран върху новия мотор“, обясни Акоста.

