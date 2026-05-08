Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Защо Дани Педроса не смени Маверик Винялес в Tech3 за Гран При на Франция

Защо Дани Педроса не смени Маверик Винялес в Tech3 за Гран При на Франция

  • 8 май 2026 | 14:32
  • 312
  • 0
Защо Дани Педроса не смени Маверик Винялес в Tech3 за Гран При на Франция

Заводският пилот на КТМ Педро Акоста разкри защо Дани Педроса не беше избран за заместник на контузения Маверик Винялес в състава на Tech3 КТМ за Гран При на Франция.

Лука Марини зададе темпото на старта на уикенда в Льо Ман
Лука Марини зададе темпото на старта на уикенда в Льо Ман

Винялес продължава да се възстановя от коригиращата операция, която му беше направена в началото на април и поради тази причина пропуска изцяло втори пореден състезателен уикенд. В Льо Ман вместо испанеца участва Йонас Фолгер, за когото това е първо участие в MotoGP от средата на 2023 година насам.

Първоначално от Tech3 КТМ искаха да използват Пол Еспаргаро още в Испания преди две седмици, но това нямаше как да се случи, тъй като Еспаргаро на свой ред получи контузия в ръката. Така на „Херес“ сателитният тим на КТМ остана със само един мотор, въпреки че другият тестов пилот на австрийската марка – Дани Педроса беше на пистата и дори участва в официалния тестов ден в понеделник.

Сега Педроса отново не беше повикан за заместник на Винялес, за сметка на Фолгер, който почти не е карал мотора на КТМ от последното си участие в MotoGP преди близо три години. А преди старта на уикенда в Льо Ман Акоста обясни на какво точно се дължи това наглед странно решение на шефовете на КТМ.

„В момента Дани е фокусиран върху развитието на 850-кубиковия мотор. Това е проект, за който в КТМ са много ентусиазирани и с контузията на Пол сега не е най-добрият момент да рискуваш да останеш без тестов пилот. Той е много концентриран върху новия мотор“, обясни Акоста.

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Адриен Фурмо излезе начело в рали "Португалия", Солберг изостана до 5-то място

Адриен Фурмо излезе начело в рали "Португалия", Солберг изостана до 5-то място

  • 8 май 2026 | 13:04
  • 496
  • 0
Лука Марини зададе темпото на старта на уикенда в Льо Ман

Лука Марини зададе темпото на старта на уикенда в Льо Ман

  • 8 май 2026 | 12:43
  • 1210
  • 0
Хуан Монтоя: По мое време състезанията бяха страшно скучни, а днес не е така

Хуан Монтоя: По мое време състезанията бяха страшно скучни, а днес не е така

  • 8 май 2026 | 11:58
  • 1508
  • 0
Макларън обяви втория си пилот за програмата си в WEC и Льо Ман

Макларън обяви втория си пилот за програмата си в WEC и Льо Ман

  • 8 май 2026 | 11:24
  • 442
  • 0
Ще стигне ли и MotoGP до Маями?

Ще стигне ли и MotoGP до Маями?

  • 8 май 2026 | 11:08
  • 423
  • 0
Оскар Пиастри иска още промени по правилата във Формула 1

Оскар Пиастри иска още промени по правилата във Формула 1

  • 8 май 2026 | 10:50
  • 940
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 2382
  • 3
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 11471
  • 26
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 8231
  • 5
Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

Лудогорец отстъпи Сектор "Г" на Герена на Левски

  • 8 май 2026 | 12:53
  • 15407
  • 23
Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

Люта битка в полите на Витоша между ЦСКА 1948 и ЦСКА

  • 8 май 2026 | 08:00
  • 15726
  • 87
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 9912
  • 7