Мерино може да се завърне за големия финал

Арсенал получи отлична новина в навечерието на финала на Шампионска лига. Халфът Микел Мерино е все по-близо до завръщане в игра и може да бъде на разположение за решителния сблъсък на 30 май в Будапеща.

Испанският национал е извън терените от януари заради сериозна травма в стъпалото, която наложи операция и продължително възстановяване.

В последните дни обаче Мерино вече е подновил индивидуални тренировки, а от Арсенал публикуваха кадри от заниманията му, които дадоха сериозна доза оптимизъм на феновете.

🚨 Mikel Merino has been training on grass & the Spaniard is pushing hard to appear before the end of the season. During his absence, Merino has attended nearly every team meeting, being a part of the leadership group. 👀🤕 [@HandofArsenal] pic.twitter.com/4y6edrV44V — DailyAFC (@DailyAFC) May 6, 2026