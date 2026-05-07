Мерино може да се завърне за големия финал

Арсенал получи отлична новина в навечерието на финала на Шампионска лига. Халфът Микел Мерино е все по-близо до завръщане в игра и може да бъде на разположение за решителния сблъсък на 30 май в Будапеща.
Испанският национал е извън терените от януари заради сериозна травма в стъпалото, която наложи операция и продължително възстановяване.
В последните дни обаче Мерино вече е подновил индивидуални тренировки, а от Арсенал публикуваха кадри от заниманията му, които дадоха сериозна доза оптимизъм на феновете.
