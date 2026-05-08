Испания спечели важна надпревара с Германия за ШЛ

Победата на Райо Валекано с 1:0 като гост на Страсбург, която класира мадридчани за финала на Лигата на конференциите, окончателно осигури на Испания втората допълнителна квота за отбор в Шампионската лига през следващия сезон. Така местната Ла Лига ще има общо пет представителя в най-престижния клубен турнир в Европа подобно на настоящата кампания.

Както е известно, още преди месец Англия си гарантира първата налична квота за допълнителен отбор в ШЛ, а до снощи Испания и Германия водеха ожесточен спор за втория “уайлд кард”. Въпросните две квоти се дават според представянето на отборите от всяка държава в трите клубни турнири на УЕФА само през текущия сезон, като се гледа натрупания национален рейтинг.

🚨 🇪🇸 BREAKING: SPAIN HAVE MATHEMATICALLY SECURED AN EXTRA CHAMPIONS LEAGUE SPOT!



✅ 🇪🇸 TOP 5 CLUBS FROM LA LIGA WILL ENTER INTO THE 2026/27 CHAMPIONS LEAGUE! pic.twitter.com/oJUiWUhDuy — Football Rankings (@FootRankings) May 7, 2026

Предвид полученото пето място в ШЛ, Испания вече има четири сигурни отбора в турнира за следващия сезон: Барселона, Реал Мадрид, Виляреал и Атлетико Мадрид. За ключовата пета позиция в Ла Лига пък реално се борят Бетис и Селта, като четири кръга преди края на сезона севилци имат комфортен аванс от шест точки.

✅ Here is the confirmation of all possible coefficient scenarios.



🇩🇪 Germany cannot overtake 🇪🇸 Spain regardless of what happens in the finals.



Without Rayo saving a penalty in 90+4', 🇩🇪 Germany would still be in it. They'd need 🇩🇪 Freiburg winning and 🇪🇸 Rayo losing the… pic.twitter.com/s9Iwh2T03t — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 7, 2026

Нещо повече, възможно е Испания да се окаже с цели девет представители в евротурнирите през следващия сезон: пет в ШЛ, три в Лига Европа и един в Лига на конференциите. Именно същия брой отбори в състезанията на УЕФА през тази кампания имаше Англия, но с разликата, че шест от тях бяха в Шампионска лига. Това се оказа много благоприятно за Премиър лийг, тъй като първенството има впечатляващите три финалиста в евротурнирите: по един във всеки един от тях. За да може и Ла Лига да достигне максималната бройка от девет тима, за целта Райо Валекано трябва да триумфира над Кристъл Палас във финала на Лигата на конференциите, което би класирало тима за Лига Европа. Другото условие е никой измежду тима от Вайекас и носителя на Купата на краля Реал Сосиедад да не завърши на седмото място в Ла Лига. В противен случай, Испания ще загуби квотата си за ЛК.

Снимки: Imago