  Иниго Перес: Най-силният ни мач, откакто съм треньор на Райо

  • 8 май 2026 | 03:33
Райо Валекано победи за втори път с 1:0 Страсбург и се класира за финала в Лигата на конференциите, а старши треньорът на тима от Мадрид Иниго Перес беше пълен със суперлативи за своите футболисти.

“Спомените са важни за мен и се надявам феновете на Райо след години да погледнат назад и да се сетят за този сезон и за финала, който ни предстои в Германия”, заяви Иниго Перес.

“Мисля, че второто полувреме на първия мач и първите 70 минути на срещата днес бяха прекрасни за нас. Откакто аз съм треньор, това беше най-силното ни представяне във всеки аспект - в дефанзивен план, в атака, а освен това и емоционално. Не мога да не се гордея с момчетата”, подчерта наставникът на Райо.

“Когато създаваш положения и ги пропускаш, е нормално да се затормозиш. Ние обаче дочакахме моментът, в който стигнахме до гол и справедливостта възтържествува”, сподели Иниго Перес.

“Благодарни сме на Аугусто Батайя за спасената дузпа. Ако домакините бяха изравнили, трябваше още 4 минути да треперим, а публиката щеше всячески да помага на Страсбург”, заяви специалистът.

“Финалът ще е невероятно изживяване. Чакаме го с нетърпение”, добави Иниго Перес.

Снимки: Gettyimages

