Юлиан Шустер: Последните минути бяха напрегнати, но издържахме

  • 8 май 2026 | 05:58
Старши треньорът на Фрайбург Юлиан Шустер изведе отбора до историчекси първи финал в евротурнирите след победа с 3:1 над Брага в реванша от полуфиналите в Лига Европа. След двубоя той не скри емоциите си.

“Усещането е много специално. Заедно постигнахме нещо значимо и ни остава последната крачка. Щастливи сме, но и безкрайно мотивирани”, заяви развълнуваният Шустер.

Фрайбург се справи с Брага и стигна до исторически финал

“В момента ми е трудно да намеря точните думи. По лицата на хората се виждат радост и благодарност. Това изпитвам и самият аз”, продължи наставникът на Фрайбург.

“Играхме добре от самото начало. Имахме добри положения и при 11:11, а след червения картон срещата тръгна в определена посока. Трябваше ни малко време, за да се адаптираме към ситуацията. След почивката изцяло доминирахме, но не успяхме да вкараме повече голове. Това позволи на Брага да не губи надежда и последните минути бяха наистина напрегнати”, обясни Шустер.

Карлос Висенс: Не изневерихме на стила си дори с човек по-малко

“Имаше моменти, в които беше много трудно. Макар и с човек повече, знаехме, че съперникът може да създаде хаос пред вратата ни. Момчетата обаче се справиха, дадоха всичко от себе си и заслужено сме на финал”, добави треньорът на германския тим.

В спора за трофея Фрайбург ще се изправи срещу Кристъл Палас на 20 май в Истанбул.

Снимки: Gettyimages

