Карлос Висенс: Не изневерихме на стила си дори с човек по-малко

Ранен червен картон до голяма степен предопредели загубата на Брага в реванша от полуфиналите на Лига Европа срещу Фрайбург. Португалският тим отстъпи с 1:3 и напусна турнира, но старши треньорът Карлос Висенс беше много горд със своите футболисти.

“Показахме характер и в двата мача. Много неща се обърнаха срещу нас още в първия двубой, но този отбор доказа през целия сезон, че не се предава и не спира да вярва”, заяви наставникът на Брага.

“Когато паднем, не се оплакваме, ставаме и продължаваме да се борим. Направихме го и днес. Вярвахме дпо последно, че е невъзможно да се класираме за финала”, изтъкна Висенс.

“Дори и с 10 човека създадохме немалко положения. Поздравления за себераздаването на момчетата. В същото време, трябва да поздравим Фрайбург. Те постигнаха това, което ние не успяхме”, отбеляза специалистът.

“Вместо да сме тъжни и разочаровани от резултата, трябва да вземем опита от този мач и да продължим да израстваме като отбор, дори като хора. Това ще ни е полезно следващия път, когато се озовем в подобна ситуация”, подчерта треньорът на Брага.

“Футболистие вярват в процеса и в начина ни на игра, затова той не се промени дори в намален състав”, добави Карлос Висенс.