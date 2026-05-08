  Карлос Висенс: Не изневерихме на стила си дори с човек по-малко

Карлос Висенс: Не изневерихме на стила си дори с човек по-малко

Ранен червен картон до голяма степен предопредели загубата на Брага в реванша от полуфиналите на Лига Европа срещу Фрайбург. Португалският тим отстъпи с 1:3 и напусна турнира, но старши треньорът Карлос Висенс беше много горд със своите футболисти.

“Показахме характер и в двата мача. Много неща се обърнаха срещу нас още в първия двубой, но този отбор доказа през целия сезон, че не се предава и не спира да вярва”, заяви наставникът на Брага.

Фрайбург се справи с Брага и стигна до исторически финал

“Когато паднем, не се оплакваме, ставаме и продължаваме да се борим. Направихме го и днес. Вярвахме дпо последно, че е невъзможно да се класираме за финала”, изтъкна Висенс.

“Дори и с 10 човека създадохме немалко положения. Поздравления за себераздаването на момчетата. В същото време, трябва да поздравим Фрайбург. Те постигнаха това, което ние не успяхме”, отбеляза специалистът.

Юлиан Шустер: Последните минути бяха напрегнати, но издържахме

“Вместо да сме тъжни и разочаровани от резултата, трябва да вземем опита от този мач и да продължим да израстваме като отбор, дори като хора. Това ще ни е полезно следващия път, когато се озовем в подобна ситуация”, подчерта треньорът на Брага.

“Футболистие вярват в процеса и в начина ни на игра, затова той не се промени дори в намален състав”, добави Карлос Висенс.

Гласнер: Всички видяха какво можем, целта ни е купата

Байерн и Нюкасъл вече преговарят за Антъни Гордън, но разминаването е сериозно

Халф на Атлетико се контузи, аут е за Мондиал 2026

Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Великолепният сезон на Кристъл Палас е на един мач от перфектен завършек

Райо Валекано е на финал след нова лекция срещу Страсбург

Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Тежка контузия за Филип Кръстев

Тревата на "Армията" поникна

