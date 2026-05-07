Съставите на Фрайбург и Брага

Фрайбург приема Брага в мач-реванш от полуфиналите на Лига Европа. Португалците спечелиха първия мач с 2:1. За германците това е първи полуфинал в евротурнирите, докато Брага има финал в същия турнир през 2011 г., когато загуби от Порто. Португалците имат само една загуба при деветте си гостувания в Европа този сезон, но Фрайбург е в серия от 10 поредни победи при домакинсва в евротурнирите, седем от тях без допуснат гол.

Юлиан Шустер е направил две промени в състава. Контузеният Юито Сузуки е заменен от Йохан Манзамби, който ще играе като номер 10, а Николас Хьофлер ще действа като дефанзивен халф. Втората промяна е включването на Лукас Кюблер, който ще играе отдясно на защитата. Наставникът на Брага е направил само една промяна от първия мач и тя е принудителна. Рикардо Орта, който се контузи миналата седмица и бе заменен, започва на резервната скаймека, а Марио Доргелес започва на негово място.

May 7, 2026

Снимки: Imago