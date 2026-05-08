Витор Перейра: Беше невъзможно да се противопоставим

Мениджърът на Нотингам Форест Витор Перейра изтъкна многобройните контузии на основни футболисти като основна причина за тежката загуба с 0:4 от Астън Вила, довела до отпадане на полуфиналите в Лига Европа.

“Когато играеш полуфинал в Европа срещу толкова силен съперник, трябва всички футболисти да са в кондиция. Ние имахме трима играчи на пейката заради контузии. Три дни след мача с Челси и при толкова кадрови проблеми, беше невъзможно да се противопоставим”, призна Витор Перейра.

“Гордея се с нашите фенове. Те се опитаха да ни помогнат, но просто не можахме да се спавим. Жалко, но факт. Гордея се и с футболистите, които дадоха всичко от себе си, но обстятелствата бяха срещу тях”, коментира португалският специалист.

“Когато опитахме да променим развоя на срещата със смени, съперникът вкара още два гола. Труден ден за нас, но трябва да гледаме към бъдещето”, подчерта Перейра.

“Контузиите наистина ни оставиха почти без никакви опции. Не знам дали поне някои от играчите ще успеят да се възстановят за следващия мач”, добави треньорът на Нотингам.

До края на сезона в Премиър лийг Форест има домакинства на Нюкасъл и Борнемут, както и гостуване на Манчестър Юнайтед.

