  Емери: Феновете играха заедно с нас

  8 май 2026 | 03:48
Мениджърът на Астън Вила Унай Емери изрази своята гордост от постижението на тима след победата с 4:0 над Нотингам Форест и класирането за финала в Лига Европа.

„Беше специален ден, привържениците го разбраха и създадоха невероятна атмосфера. Те играеха заедно с нас, предаваха ни своята енергия и своето желание, а за да спечелиш този турнир, е много важно да покажеш, че наистина го искаш. Ние го правим в хода на процеса. Играчите отговориха фантастично на терена", каза Емери.

„Трябваше да подобрим определени аспекти, особено някои единоборства, в които не се представяхме добре. В моментите, когато доминирахме, трябваше да бъдем по-безкомпромисни, по-клинични. Работихме след първия мач, за да се подобрим, и го направихме", изтъкна испанецът.

„Специално е да играеш финал в Истанбул и можем да се гордеем с начина, по който го постигнахме. Сега трябва да се насладим – да се насладим на процеса, на финала, на подготовката за мача, уважавайки турнира, уважавайки финала, уважавайки Фрайбург", отбеляза наставникът на Вила.

„Всеки е готов да играе и да помага. Начинът, по който Виктор Линдельоф се включи, също беше наистина фантастичен", добави Емери.

За него предстоящият финал срещу Фрайбург ще е шести в Лига Европа.

Снимки: Gettyimages

