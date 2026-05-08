Гари О’Нийл: По-добрият отбор победи

Старши треньорът на Страсбург Гари О’Нийл коментира поражението с 0:1 от Райо Валекано и отпадането на полуфиналите в Лигата на конференциите. Той отчете, че отборът му е бил надигран от съперника.

“Със сигурност играхме по-добре през второто полувреме. Преди почивката нещата не се получаваха. По някаква причина, не бяхме на обичайното си ниво”, призна Гари О’Нийл.

“В последните месеци ни се струпаха доста проблеми. И двамата ни централни нападатели са контузени. Днес сякаш ни липсваше енергия. Момчетата изиграха страшно много мачове през сезона и това се усети. Слабото първо полувреме се оказа решаващо. Истината е, че по-добрият отбор спечели”, откровен беше наставникът на Страсбург.

“Футболистите опитаха всичко, но в играта ни нямаше динамика. Райо Валекано е много силен отбор и трябваше да сме на максимума на възможностите си, за да победим. Оказа се, че не бяхме способни на това”, констатира О’Нийл.

“Пътешествието ни в турнира беше невероятно. Изиграхме много мачове, борихме се на три фронта и стигнахме два полуфинала. Костваше ни много усилия. Сега ще си извлечем поуките”, обеща треньорът на тима от Елзас.

“Искаме да се представим оп-добре в Лига 1 през следващата кампания. Изглежда, че няма да играем в Европа, което означава, че би трябвало да ни е по силите да завършим в горната половина на таблицата. Ако изградим отбора правилно, ще постигнем тази цел”, каза още Гари О’Нийл.