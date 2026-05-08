Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Страсбург
  3. Гари О’Нийл: По-добрият отбор победи

Гари О’Нийл: По-добрият отбор победи

  • 8 май 2026 | 03:14
  • 188
  • 0

Старши треньорът на Страсбург Гари О’Нийл коментира поражението с 0:1 от Райо Валекано и отпадането на полуфиналите в Лигата на конференциите. Той отчете, че отборът му е бил надигран от съперника.

“Със сигурност играхме по-добре през второто полувреме. Преди почивката нещата не се получаваха. По някаква причина, не бяхме на обичайното си ниво”, призна Гари О’Нийл.

Райо Валекано е на финал след нова лекция срещу Страсбург
Райо Валекано е на финал след нова лекция срещу Страсбург

“В последните месеци ни се струпаха доста проблеми. И двамата ни централни нападатели са контузени. Днес сякаш ни липсваше енергия. Момчетата изиграха страшно много мачове през сезона и това се усети. Слабото първо полувреме се оказа решаващо. Истината е, че по-добрият отбор спечели”, откровен беше наставникът на Страсбург.

“Футболистите опитаха всичко, но в играта ни нямаше динамика. Райо Валекано е много силен отбор и трябваше да сме на максимума на възможностите си, за да победим. Оказа се, че не бяхме способни на това”, констатира О’Нийл.

Иниго Перес: Най-силният ни мач, откакто съм треньор на Райо
Иниго Перес: Най-силният ни мач, откакто съм треньор на Райо

“Пътешествието ни в турнира беше невероятно. Изиграхме много мачове, борихме се на три фронта и стигнахме два полуфинала. Костваше ни много усилия. Сега ще си извлечем поуките”, обеща треньорът на тима от Елзас.

“Искаме да се представим оп-добре в Лига 1 през следващата кампания. Изглежда, че няма да играем в Европа, което означава, че би трябвало да ни е по силите да завършим в горната половина на таблицата. Ако изградим отбора правилно, ще постигнем тази цел”, каза още Гари О’Нийл.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гласнер: Всички видяха какво можем, целта ни е купата

Гласнер: Всички видяха какво можем, целта ни е купата

  • 8 май 2026 | 02:23
  • 328
  • 0
Байерн и Нюкасъл вече преговарят за Антъни Гордън, но разминаването е сериозно

Байерн и Нюкасъл вече преговарят за Антъни Гордън, но разминаването е сериозно

  • 8 май 2026 | 01:49
  • 591
  • 0
Халф на Атлетико се контузи, аут е за Мондиал 2026

Халф на Атлетико се контузи, аут е за Мондиал 2026

  • 8 май 2026 | 01:35
  • 430
  • 0
Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

  • 8 май 2026 | 01:17
  • 2832
  • 6
Великолепният сезон на Кристъл Палас е на един мач от перфектен завършек

Великолепният сезон на Кристъл Палас е на един мач от перфектен завършек

  • 8 май 2026 | 00:00
  • 3291
  • 0
Райо Валекано е на финал след нова лекция срещу Страсбург

Райо Валекано е на финал след нова лекция срещу Страсбург

  • 7 май 2026 | 23:58
  • 2988
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

  • 7 май 2026 | 22:57
  • 9164
  • 20
Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

Магът на Лига Европа Унай Емери закара Астън Вила на финал след бой над Нотингам Форест

  • 7 май 2026 | 23:57
  • 10111
  • 16
Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

  • 8 май 2026 | 01:17
  • 2832
  • 6
Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта

  • 7 май 2026 | 17:28
  • 22366
  • 98
Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 38191
  • 43
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 28240
  • 342