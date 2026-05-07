Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  3. Сезонът приключи за бранител на Марсилия

Сезонът приключи за бранител на Марсилия

  • 7 май 2026 | 14:36
  • 276
  • 0
Сезонът приключи за бранител на Марсилия

Централният защитник Найеф Агер и офанзивният халф Амед Траоре са контузени и няма да играят до края на сезона. Поради тази причини на тях им бе позволено да напуснат Марсилия и да се възстановят за старта на новия сезон, предаде АФП. "Олимпик Марсилия съобщава, че клубът взе решение да позволи на Найеф Агер и Амед Траоре да заминат, за да се лекуват", написаха от клуба в комюнике.

Феновете на Марсилия ще бойкотират отбора
Феновете на Марсилия ще бойкотират отбора

"Найеф Агер ще се завърне в Мароко, за да продължи протокола по възстановяване с медицинския щаб на националния тим. От своя страна, Амед Траоре ще замине за Финландия, където ще се консултира със специалист в патологиите на аддукторите, за да се насрочи операция", пишат от Олимпик. Агер игра малко през този сезон, след като бе опериран през март. Той се надява да може да играе на Световното първенство с тима на Мароко. Олимпик Марсилия е на седмо място в класирането на Лига 1 и ще гостува на Льо Авър в неделя в среща от 33-ия кръг на първенството.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

Шефовете на Барселона очакват позицията на Ханзи Флик относно трима футболисти

  • 7 май 2026 | 14:31
  • 1342
  • 0
Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

Успехът на ПСЖ доведе до размирици в Париж, над 100 арестувани

  • 7 май 2026 | 14:28
  • 329
  • 0
Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

Макс Еберл е готов да остане част от ръководството на Байерн Мюнхен

  • 7 май 2026 | 14:19
  • 300
  • 0
Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

Новият договор на Нойер с Байерн може да се счита за сигурен

  • 7 май 2026 | 14:05
  • 392
  • 3
Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

Над 28 милиона вече се подписаха за изгонването на Мбапе от Реал Мадрид

  • 7 май 2026 | 14:05
  • 7697
  • 19
Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

Байерн отново преклони глава пред действащия първенец в ШЛ

  • 7 май 2026 | 13:50
  • 621
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Тежка контузия за Филип Кръстев

Тежка контузия за Филип Кръстев

  • 7 май 2026 | 12:05
  • 16501
  • 22
Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

Пет дни по-късно: И Спартак (Варна) скочи на президента на Добруджа

  • 7 май 2026 | 11:00
  • 17009
  • 31
Тревата на "Армията" поникна

Тревата на "Армията" поникна

  • 7 май 2026 | 13:34
  • 7047
  • 31
Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

Финалът ПСЖ - Арсенал няма аналог в ШЛ през последните 55 години

  • 7 май 2026 | 12:28
  • 10223
  • 3
Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

Палачът на Левски в Лига Европа посяга към големия финал

  • 7 май 2026 | 08:49
  • 11183
  • 13
Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид отново мерят сили в "Арена Ботевград"

  • 7 май 2026 | 07:05
  • 4223
  • 0