Сезонът приключи за бранител на Марсилия

Централният защитник Найеф Агер и офанзивният халф Амед Траоре са контузени и няма да играят до края на сезона. Поради тази причини на тях им бе позволено да напуснат Марсилия и да се възстановят за старта на новия сезон, предаде АФП. "Олимпик Марсилия съобщава, че клубът взе решение да позволи на Найеф Агер и Амед Траоре да заминат, за да се лекуват", написаха от клуба в комюнике.

"Найеф Агер ще се завърне в Мароко, за да продължи протокола по възстановяване с медицинския щаб на националния тим. От своя страна, Амед Траоре ще замине за Финландия, където ще се консултира със специалист в патологиите на аддукторите, за да се насрочи операция", пишат от Олимпик. Агер игра малко през този сезон, след като бе опериран през март. Той се надява да може да играе на Световното първенство с тима на Мароко. Олимпик Марсилия е на седмо място в класирането на Лига 1 и ще гостува на Льо Авър в неделя в среща от 33-ия кръг на първенството.

Снимки: Imago