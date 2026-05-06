Феновете на Марсилия ще бойкотират отбора

Феновете на Марсилия планират бойкот за предстоящото гостуване на Льо Авър. Протестът им е срещу ръководството на клуба и представянето на отбора. Те няма да пътуват организирано за двубоя.
Вчера привърженици на тима се събраха да обсъдят какви мерки ще вземат. Първата ще е за мача с Льо Авър. Освен това те са се разбрали да няма хореография за последния домакински мач на Марсилия за сезона, който е срещу Рен. Феновете са се договорили да няма никакви изражения на агресия или насилия и протестът да бъде мирен.