Феновете на Марсилия ще бойкотират отбора

Феновете на Марсилия планират бойкот за предстоящото гостуване на Льо Авър. Протестът им е срещу ръководството на клуба и представянето на отбора. Те няма да пътуват организирано за двубоя.

Вчера привърженици на тима се събраха да обсъдят какви мерки ще вземат. Първата ще е за мача с Льо Авър. Освен това те са се разбрали да няма хореография за последния домакински мач на Марсилия за сезона, който е срещу Рен. Феновете са се договорили да няма никакви изражения на агресия или насилия и протестът да бъде мирен.

OM ULTRAS TAKE A STEP BACK ⚪️🔵🚨



🚨 BREAKING — @sebnonda:



❌ No Marseille supporters’ group will be officially present for the match vs Le Havre



📌 Against Rennes:

➡️ No banners

➡️ No choreographies/tifos expected



⚠️ Fans can still attend individually



🤝 After meetings… pic.twitter.com/854BgIFJMq — Pitch Wire (@wire_pitch) May 6, 2026