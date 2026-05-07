Ще има ли 8-ми пореден различен победител в Гран При на Франция в MotoGP?

През последните години надпреварата за Гран При на Франция се превърна в една от най-непредвидимите в MotoGP, а доказателство за това е фактът, че в последните седем издания на състезанието, то беше спечелено от седем различни пилоти.

Началото на тази серия датира от 2019 година, когато победата грабна Марк Маркес. След това последваха успехите на Данило Петручи (2020), Джак Милър (2021), Енеа Бастианини (2022), Марко Бедзеки (2023), Хорхе Мартин (2024) и Йоан Зарко (2025). От тези победи само две не бяха постигнати с мотор на Дукати, това са успехите на Маркес и Зарко, които бяха спечелени с Хонда.

7 different winners in our last 7 visits to Le Mans! 🏆



Will the streak go on this weekend? 🤔#FrenchGP🇫🇷 pic.twitter.com/ik4Lm6zJOv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 6, 2026

На хартия основните фаворити да удължат тази серия от различни победители в MotoGP в Льо Ман са двама – Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио. По-малкият от братята Маркес спечели последното състезание в Испания, докато Ди Джанантонио е най-бързият и постоянен състезател с Дукати Desmosedici GP26 от началото на годината.

По отношение на поредните различни победители по-непредвидима надпревара от Гран При на Франция през последните години е само Гран При на Великобритания на „Силвърстоун“. На Острова видяхме 11 различни победителя в последните 11 визити на MotoGP там, а тази серия ще може да продължи през месец август.

Снимки: Gettyimages