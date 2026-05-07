Маверик Винялес пропуска и Гран При на Франция, този път ще има заместник

Пилотът на Tech3 КТМ Маверик Винялес ще пропусне и предстоящата този уикенд Гран При на Франция в MotoGP, за да продължи възстановяването си от коригиращата операция, на която се подложи в началото на месец април.

Както е известно испанецът контузи своето ляво рамо при падането си по време на квалификацията за Гран При на Германия на „Заксенринг“ миналия юли. Последваха няколко отсъствия до края на 2025 година, а испанецът се завърна за старта на този сезон.

Maverick Viñales will miss the #FrenchGP as he continues his recovery from recent corrective shoulder surgery. He’ll be replaced by Jonas Folger at Red Bull KTM Tech3 for the team’s home race at Le Mans.



Read more here: https://t.co/vQslaFYvJN pic.twitter.com/7Il70l8xtJ — Tech3 Racing (@Tech3Racing) May 4, 2026

Бързо-бързо обаче се видя, че състоянието му не е оптимално, а допълнителни прегледи показаха, че един от поставените му през лятото винтове се е изместил. Поради тази причина Винялес се подложи на коригираща операция в началото на април, а след нея той пропусна Гран При на Испания на „Херес“ преди две седмици.

Маверик Винялес беше опериран успешно в Италия

Неговото отсъствие ще продължи и този уикенд, тъй като той няма да участва и в Гран При на Франция. В Льо Ман обаче Tech3 КТМ ще използва резервен състезател в лицето на Йонас Фолгер, за когото това ще е първо участие в кралския клас от средата на 2023 година насам.

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages