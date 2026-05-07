  Маверик Винялес пропуска и Гран При на Франция, този път ще има заместник

Маверик Винялес пропуска и Гран При на Франция, този път ще има заместник

  • 7 май 2026 | 13:44
Пилотът на Tech3 КТМ Маверик Винялес ще пропусне и предстоящата този уикенд Гран При на Франция в MotoGP, за да продължи възстановяването си от коригиращата операция, на която се подложи в началото на месец април.

Както е известно испанецът контузи своето ляво рамо при падането си по време на квалификацията за Гран При на Германия на „Заксенринг“ миналия юли. Последваха няколко отсъствия до края на 2025 година, а испанецът се завърна за старта на този сезон.

Бързо-бързо обаче се видя, че състоянието му не е оптимално, а допълнителни прегледи показаха, че един от поставените му през лятото винтове се е изместил. Поради тази причина Винялес се подложи на коригираща операция в началото на април, а след нея той пропусна Гран При на Испания на „Херес“ преди две седмици.

Маверик Винялес беше опериран успешно в Италия
Неговото отсъствие ще продължи и този уикенд, тъй като той няма да участва и в Гран При на Франция. В Льо Ман обаче Tech3 КТМ ще използва резервен състезател в лицето на Йонас Фолгер, за когото това ще е първо участие в кралския клас от средата на 2023 година насам.

Програма на уикенда за Гран При на Франция в MotoGP
Снимки: Gettyimages

